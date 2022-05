Les bombardements du nouveau PS Plus : Demon’s Souls Remake, Ghost of Tsushima, Assassin’s Creed Valhalla…

La nouvelle PlayStation Plus est déjà là. Ou bien, presque. Le service d’abonnement de Sony changera le 22 juin 2022 et sera divisé en trois catégories différentes :

PS Plus Essential (8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an)

PS Plus Extra (16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an)

PS Plus Premium / Deluxe (3,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an)

PS Plus Essential conservera les mêmes fonctionnalités que la PlayStation Plus actuelle (multijoueur en ligne, deux jeux téléchargeables par mois, remises… etc), mais les nouvelles versions Extra et Premium/Deluxe arriveront accompagnées d’un catalogue de jeux qui mettra PS4 et PS5 pour rivaliser face à face avec Xbox Game Pass. Et bien que les exclu

Ci-dessous, nous vous laissons avec les premiers grands noms de PS Plus Extra et Premium / Deluxe. Une liste qui met en lumière des jeux PS5 tels que Demon’s Souls Remake, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales et Returnal, ou des noms du passé récent que nous n’avions encore vus pour aucun service similaire. Ce sont les cas de la version réalisateur (sorte d’édition GOTY) de Death Stranding et Ghost of Tsushima, ou de la Nathan Drake Collection d’Uncharted. S’y ajoutent d’excellents jeux tiers comme Assassin’s Creed Valhalla, Red Dead Redemption 2, NBA 2K22 ou Guardians of the Galaxy. Une bonne poussée initiale qui sera mise à jour et évolutive mois après mois.

PS Plus Extra et Premium/Deluxe : jeux PlayStation Studios

aliénation | Maisonmarque, PS4

Bloodborne | Du logiciel, PS4

Génie du béton | Pixelopus, PS4

Days Gone | Bend Studio, PS4

Édition Apocalypse de la nation morte | Maisonmarque, PS4

Coupe du réalisateur Death Stranding et Death Stranding | Kojima Productions, PS4 et PS5

Remake de Demon’s Souls | Jeux Bluepoint, PS5

Destruction AllStars | Jeux Lucides, PS5

Golf pour tous | Japon Studio, PS4

Coupe du réalisateur Ghost Of Tsushima | Sucker Punch, PS4 et PS5

God of War | Studio de Santa Monica, PS4

Gravity Rush 2 | Japon Studio, PS4

Gravity Rush remasterisé | Japon Studio, PS4

Horizon Zéro Aube | Jeux de guérilla, PS4

Infâme première lumière | Sucker Punch, PS4

Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

Knack | Japon Studio, PS4

Petite grande planète 3 | Haut numérique, PS4

LocoRoco Remasterisé | Japon Studio, PS4

LocoRoco 2 remasterisé | Japon Studio, PS4

Spider-Man de Marvel | Jeux insomniaques, PS4

Spider-Man de Marvel : Miles Morales | Jeux insomniaques, PS4 et PS5

Chute de matière | Maisonmarque, PS4

MédiEvil | Autre océan, PS4

Patapon Remasterisé | Japon Studio, PS4

Patapon 2 remasterisé | Japon Studio, PS4

Résogun | Maisonmarque, PS4

retour | Maisonmarque, PS5

L’Ombre du Colosse | Japon Studio, PS4

Tearaway déplié | Demi Molécule, PS4

The Last Guardian | Japon Studio, PS4

The Last of Us remasterisé | NaughtyDog, PS4

The Last of Us : laissé pour compte | NaughtyDog, PS4

Until Dawn | Jeux super massifs, PS4

Uncharted La collection Nathan Drake | NaughtyDog, PS4

Uncharted 4 : La fin d’un voleur | NaughtyDog, PS4

Uncharted : L’héritage perdu | NaughtyDog, PS4

WipEout Omega Collection | Clever Beans et Creative Vault Studios, PS4

PS Plus Extra et Premium/Deluxe : jeux de studios tiers

Cendré | Annapurna Interactif, PS4

Assassin’s Creed Walhalla | Ubisoft, PS4 et PS5

Céleste | Maddy fait des jeux, PS4

Villes : Horizons | Paradox Interactif, PS4

Contrôle : Édition Ultime | 505 jeux, PS4 et PS5

Cellules mortes | Motion Twin, PS4

Final Fantasy XV édition royale | Square Enix PS4

Chevalier creux | Équipe Cerise, PS4

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel | Square Enix, PS4 et PS5

Combat mortel 11 | Jeux WB, PS4/PS5

Narutoshippuden : Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai NamcoDivertissement, PS4

NBA 2K22 | Jeux 2K, PS4 et PS5

Terres sauvages extérieures | Annapurna Interactif, PS4

Red Dead Redemption 2 | Jeux Rockstar, PS4

Resident Evil | Capcom, Ltd, PS4

SoulCalibur VI | Bandai NamcoDivertissement, PS4

L’évasion artistique | Annapurna Interactive, PS4 et PS5

L’équipage 2 | Ubisoft PS4

source | P.S.Blog