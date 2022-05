L’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 est retardée : le jeu et les extras arriveront séparément

La boutique officielle Nintendo au Royaume-Uni a commencé à envoyer un curieux message aux acheteurs de l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3. Dans le courrier, la société avertit les utilisateurs que le 29 juillet 2022, date prévue pour Au lancement, ils ne recevez que le jeu, mais pas le reste du contenu de cette édition. Ceux-ci arriveront à une date ultérieure et encore inconnue. « TBD » (à annoncer) est ce que dit Nintendo dans un message qui s’est déjà propagé en Europe et aux États-Unis.

Bien que le problème ne semble pas s’aggraver, ce n’est qu’une question de patience, il est dommage que le contenu de l’édition collector de Xenoblade Chronicles 3 n’arrive pas à temps pour la sortie du jeu. Certains contenus qui, soit dit en passant, valaient 79,99 euros et étaient les suivants :

Emballage spécial illustré par Masatsugu Saito

Livre à couverture rigide de plus de 250 pages avec des illustrations conceptuelles

Boîte métallique

Nous avons donc là une nouvelle assez douloureuse, bien qu’attendue : l’édition Collector ne sera pas livrée au lancement. Du moins en Europe. Cet écran provient du site Nintendo UK, mais c’est la même chose dans les autres pays.

Pour l’Amérique, c’est probablement la même chose, mais en ce moment pas […] pic.twitter.com/noIrWlchTg – Univers Xenoblade « R-Alpha » (@XenobladeRAlpha) 14 mai 2022

Xenoblade Chronicles 3, le jeu de l’été

Est-ce considéré comme tardif si le contenu arrive quand il était initialement prévu, mais que le jeu est en avance ? Peut-être que l’explication de ce qui s’est passé est précisément liée à cela, avec la nouvelle date de sortie du jeu. Initialement prévu pour septembre, Nintendo a annoncé il y a quelques mois que nous l’aurions finalement beaucoup plus tôt, le 29 juillet, et en ferions immédiatement l’un des grands jeux de l’été 2022. Et nous disons « l’un d’eux » car le calendrier de la société japonaise se resserre et promet de ne pas laisser notre Switch prendre la poussière tout au long de l’été. Attentif à tout ce qui est prévu :

Mario Strikers: Battle League Football — 10 juin 2022 [Exclusivo]

Ronde de nuit – Kimetsu no Yaiba — 10 juin 2022

Fire Emblem Warriors: Trois Espoirs — 24 juin 2022 [Exclusivo]

Cuphead: Le dernier plat délicieux — 30 juin 2022

Série Klonoa Phantasy Reverie — 8 juillet 2022

Vivez un live — 22 juillet 2022

Digimon Survive — 28 juillet 2022 (Japon)

Xenoblade Chronicles 3 — 29 juillet 2022 [Exclusivo]

ARK : Ultimate Survivor Edition – Septembre

No Man’s Sky — Été 2022

LEGO Brawls — Été 2022

Splatoon 3 – 9 septembre [Exclusivo]

FrontMission 1ère. Remake — été 2022 [Exclusivo]

Disney Speedstorm — été 2022

source | VGC