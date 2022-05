Zack Snyder accusé d’avoir remporté ses deux Oscars 2022 avec des bots : l’académie prend la défense du réalisateur

Une nouvelle controverse entoure la figure de Zack Snyder, le célèbre réalisateur de films tels que Watchmen, 300, Man of Steel, Batman v Superman ou Army of the Dead, parmi tant d’autres. À tel point qu’après avoir remporté les prix populaires -et symboliques- des Oscars 2022 avec Justice League de Zack Snyder et Army of the Dead de Netflix pour la scène préférée et le film préféré des fans, respectivement, grâce aux votes du public , le média The Wrap a mis au jour un prétendu complot de bots qui aurait grandement influencé le résultat desdits votes. Après que cette information ait été rendue publique, l’académie du film d’Hollywood a démenti ces accusations via Variety.

Les bots ont-ils donné le gagnant à Zack Snyder ?

Ceci est confirmé après avoir consulté deux rapports de Tweet Binder, un outil d’analyse de hashtag d’où il ressort que les comptes de robots ont émis des milliers de faux votes lors des Oscars, selon The Wrap : « Selon les rapports, les récompenses Fan Favorite et Cheer Moment à ce les Oscars de l’année ont été manipulés par des comptes robots automatisés sur Twitter en soutien au réalisateur », disent-ils, ajoutant que bien qu’ils semblent être des votes qui n’ont pas été générés par des utilisateurs « humains », ils ne le sont pas. Ils peuvent garantir à cent pour cent qu’ils sont robots ; oui, plusieurs pics exagérés de suffrages exprimés dans un court laps de temps sont indiqués.

Peu de temps après, l’académie d’Hollywood elle-même a contacté le média Variety pour se défendre contre ces accusations, garantissant le bon fonctionnement du système de vote et assurant que seuls 20 votes pouvaient être exprimés par compte Twitter via des comptes de plus d’une journée depuis sa création. . Bien entendu, la société chargée de superviser le système de vote, Telescope, ne s’est pas prononcée sur le sujet.

La prochaine chose de Snyder est Rebel Moon, un nouveau film de science-fiction pour Netflix inspiré de Star Wars et dont nous avons récemment vu les premières images.

source | L’Enveloppe | Variété