Elden Ring bat le vrai boss final : Call of Duty

Les qualificatifs commencent à manquer pour parler du succès d’Elden Ring. Le terme « sans précédent » semble galvaudé, mais c’est comme ça. Jamais auparavant dans l’histoire une nouvelle propriété intellectuelle n’avait récolté des résultats aussi critiques et publics. Mat Piscatella, directeur exécutif de l’une des plus importantes sociétés américaines d’études de marché (The NDP Group), a confirmé que le titre de From Software est déjà le jeu le plus vendu des douze derniers mois. Vous venez de battre Call of Duty : Vanguard… avec la moitié du temps en vente.

Alors qu’Elden Ring a été lancé le 25 février 2022, Call of Duty : Vanguard a fait de même le 5 novembre 2021. Près de deux mois et demi de moins, c’est ce dont From Software a eu besoin pour mettre fin au règne d’Activision, que pratiquement personne n’avait jamais été capable de tousser auparavant. Si battre Call of Duty, c’est comme battre Malenia ou Radahn, le faire en si peu de temps revient à les battre sans utiliser de flacons de Crimson Tears. Que diable, comme une course sans coup sûr !

US NPD PREMIUM GAMES – Elden Ring était le 2e titre le plus vendu d’avril 2022. Elden Ring reste le jeu le plus vendu de 2022 depuis le début de l’année et a dépassé Call of Duty: Vanguard pour devenir le jeu premium le plus vendu de la période de 12 mois se terminant en avril 2022. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 13 mai 2022

Elden Ring est le jeu le plus vendu de From Software

En chiffres, cela se traduit par 13,4 millions de jeux, des chiffres qui font de l’œuvre From Software la plus vendue à ce jour. En ajoutant ses trois livraisons, les remasters et tous les portages et éditions GOTY, la saga Dark Souls totalise 27 millions, soit un peu plus du double. Le plus vendu d’entre eux jusqu’à présent était Dark Souls 3 avec 12 millions depuis 2016. Sekiro était resté à 7 millions et on estime que Bloodborne sera d’environ 3 millions, même si cela fait des années sans créditer ses chiffres. L’affaire Elden Ring en moins de trois mois est comme nous l’avons dit. Sans précédent.

Qu’en est-il de Call of Duty ?

Avec des chiffres que la grande majorité des sorties souhaitaient déjà pour elles-mêmes, le dernier opus de Call of Duty a déçu Activision, qui admet qu' »il n’a pas répondu aux attentes » et qu’il a été 300 millions en dessous des bénéfices attendus. La développeuse a fait allusion à un manque d’innovation que nous avions déjà entrevu dans son analyse, où nous l’avons défini comme « un accouchement avec stress post-traumatique ». Il n’est donc pas surprenant qu’Activision ait décidé de ralentir le rythme de publication de la série, confirmant qu’il n’y aura pas de Call of Duty en 2023. Ils veulent faire une pause et faire une livraison capable de faire vivre la communauté pendant deux ans. . Ce sera le défi du nouveau Modern Warfare 2. Comment s’en sortira-t-il ?

