Jurassic World Dominion : découvrez s’il y a des dinosaures dans votre région avec le moteur de recherche Dinotracker

LEGO 75935 Jurassic World L’affrontement du Baryonyx : la Chasse au trésor avec Jouet Buggy Hors Route

Cet ensemble de jeu LEGO Jurassic World pour enfants inclut 4 figurines : Owen Grady, Claire Dearing, Danny Nedermeyer, Sinjin Prescott, plus le chien Red. Le buggy tout-terrain peut transporter 2 figurines et comprend un espace de stockage à l'arrière, un attelage pour tracter la caravane, un gyrophare en briques à construire, un bidon d'essence ainsi qu'un tournevis. La caravane est équipée d'une antenne satellite à construire et comprend différents éléments végétaux à l'extérieur, une porte qui s'ouvre et un intérieur détaillé avec un lit et un ordinateur à construire, plus des éléments tels qu'une tasse à café, une caméra et une poêle. Le décor de jungle comprend un palmier à construire, un coffre au trésor caché avec fonction de découverte qui contient 6 pierres précieuses et 2 lingots d'or, ainsi que différents éléments, dont des plantes et 2 poissons. Les enfants peuvent appuyer sur le mécanisme pour révéler le coffre au trésor caché. Le modèle de baryonyx Jurassic World moulé à construire présente des mâchoires, une tête et des pattes articulées. Les armes incluent le fusil tranquillisant d'Owen Grady et la machette de Sinjin Prescott. Les accessoires incluent le chapeau, le sac, la carte et la cassette vidéo de Sinjin Prescott. Les figurines de Danny Nedermeyer et Sinjin Prescott sont des nouveautés de juin 2019. Avec ce jeu à collectionner, les enfants peuvent réinventer les scènes passionnantes de la série d'animation LEGO Jurassic World.