Pour Arrakis ! Dune obtient un nouveau jeu de survie en monde ouvert de nouvelle génération

Maintenant que la guerre entre Atreides et Harkonnen vit une seconde jeunesse grâce à Dennis Villenueve, les jeux basés sur la saga Dune se réveillent eux aussi de leur léthargie. Le premier d’entre eux est déjà chez nous, il s’appelle Dune: Spice Wars et il est disponible en accès anticipé depuis avril dernier. Mais contrairement à cette proposition plus stratégique (nous parlons d’un RTS), Funcom a annoncé qu’il travaillait également sur un titre de la série qui sera un bac à sable de survie de nouvelle génération uniquement.

Les créateurs de Conan : Exiles ont confirmé la nouvelle en profitant du fait qu’ils ont besoin de recruter des personnes pour le projet. Voici ce que dit leur offre d’emploi : « Depuis les années 90, Funcom a donné vie à des expériences inoubliables dans des univers aussi captivants et réussis que Conan Exiles. Maintenant, nous cherchons à ajouter de nouvelles voix à notre projet le plus ambitieux à ce jour, situé sur Arrakis. »

Un jeu de survie en monde ouvert Dune netx-gen

« Vous voulez faire partie de notre jeu de survie en monde ouvert de nouvelle génération ? Nous vous invitons à façonner un monde marqué par des traditions profondes et des thèmes qui perdurent. Rejoignez-nous alors que nous travaillons sur une version de Dune qui apportera le rêve des fans de traversant ses paysages de sable, toujours changeants et pleins d’épices dans l’air ».

Une date estimée pour le jeu n’a pas encore été dévoilée, mais vu son ambition et qu’il recrute toujours, cela semble aller loin. Verrons-nous quelque chose de lui avant la sortie de Dune : Part 2 l’année prochaine ?

