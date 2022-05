Les gros jeux Xbox de 2022 après les retards de Starfield et Redfall

« Un match en retard finira par être bon, mais un match précipité est mauvais pour toujours. » Autant nous nous accrochons à cette citation célèbre (attribuée à tort à Shigeru Miyamoto), et autant nous ne voulons pas d’un autre cas Cyberpunk 2077, autant les retards de Starfield et Redfall ont été une cruche d’eau froide pour tout le monde. Surtout celui de Starfield, dont on nous avait déjà donné la date et qu’on nous avait activement et passivement assuré qu’il arriverait à l’heure. Les perspectives semblent particulièrement sombres pour Xbox, car pour plus d’acquisitions de studios que la marque a faites ces dernières années, la plupart des projets de ses développeurs sont encore trop verts pour avancer et prendre le relais.

Mais ne semez pas la panique. Après la chute de tels titans du calendrier, il y a encore de la vie et ce qu’il y a maintenant, ce sont de nouvelles opportunités. La stratégie de la marque est assez claire. Indépendamment des possibles surprises qui sont annoncées dans l’imminence Xbox + Bethesda Showcase, les plans passent par une poignée d’exclusivités prestigieuses sur console et surtout Game Pass. Ce seront les jeux tiers qui arriveront au service qui essaieront de faire la différence. Microsoft va devoir tirer le chéquier pour avoir des premières comme Back 4 Blood l’année dernière, ce qui ne veut pas dire qu’il a déjà plusieurs noms de poids à l’horizon. Passons-les tous en revue.

Exclusivités Xbox sur console pour 2022

Le moins sur le calendrier de sortie Xbox One et Xbox Series X | S pour 2022 sont des exclusivités. C’est sûrement ce qui est amélioré en juin, mais nous trouvons déjà des choses intéressantes parmi lesquelles STALKER 2 se distingue comme un joyau de la couronne. Connaissant son histoire, la seule question qui repose sur le jeu est de savoir s’il pourra tenir sa date de sortie.

Avec STALKER, nous pouvons apprécier le nom de deux des indies les plus spéciales de l’année : Somerville et As Dusk Falls. La première est signée par la nouvelle étude du co-fondateur de Playdead (auteurs de Limbo et Inside) et la seconde s’annonce comme l’une des grandes expériences narratives de 2022.

On attend non moins avec impatience Scorn, le titre d’horreur qui rappelle clairement HR Giger (l’homme derrière « l’esthétique Alien) », ou encore Warhammer Darktide, un shooter coopératif sombre qui rapprochera la saga de la formule Left 4 Dead.

Voici la liste complète :

Ace Crépuscule

Mis à la terre (version finale)

Simulateur de pigeons

remplacé

mépris

Somerville

STALKER 2: Heart of Chernobyl (8 décembre)

Warhammer 40,000: Darktide

Sorties du Big Xbox Game Pass en 2022

En ce qui concerne les anciennes versions, il semble qu’à court terme 2022, nous aurons Microsoft et Ubisoft renforçant les liens. Le service a promis d’ouvrir ses portes dans les prochains mois (et pour la première fois de son histoire) aux grandes sagas du développeur, comme Assassin’s Creed et For Honor. De plus, dans quelques mois, l’exclusivité Deathloop sur PS5 prendra fin et Arkane Studios, déjà propriété de Microsoft, ne devrait pas tarder à amener le jeu sur Game Pass une fois que cela se produira. L’un des candidats pour GOTY 2021 que de nombreux utilisateurs de Xbox veulent sûrement essayer.

En ce qui concerne les sorties de cette année et non les précédentes, Atomic Heart se démarque, connu sous le nom de « BioShock russe », un titre qu’il ne faut pas perdre de vue. Il en va de même pour A Plague Tale Requiem, la suite d’Innocence, une véritable surprise en son temps. Compte tenu des bonnes relations entre ses créateurs et Microsoft (Asobo Studio était chargé de développer Microsoft Flight Simulator pour eux), le jeu sera là dès le « day one ».

Voici la liste complète des jeux Game Pass pour 2022 :