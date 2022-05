Moon Knight: C’est à quel point la scène de combat que nous n’avons pas vue entre Moon Knight et le chacal était brutale

Maintenant que Moon Knight, la série interprétée par Oscar Isaac dans le cadre de l’UCM, a déjà conclu sa première saison sur Disney+, plusieurs vidéos façon making-of de sa production ont vu le jour. Et l’un des plus spectaculaires est le clip partagé par l’un de ses spécialistes du combat, Jamel Blissat, dans lequel on voit à quoi aurait ressemblé la scène de combat entre Moon Knight et le chacal à la fin du premier épisode de la série. Une séquence qui n’a finalement pas été diffusée à l’écran au-delà de celle-ci avec Moon Knight écrasant la bête dans les salles de bains du musée mais qui était en fait prévue par les spécialistes ; Et ça ne pourrait pas être plus brutal.

Un combat brutal que nous ne verrons jamais

Et c’est que, comme les fans de Marvel s’en souviendront, ledit combat a eu lieu à la fin du premier chapitre de la série avec le premier regard sur le super-héros ou l’anti-héros -selon sa personnalité-, lorsque Steven Grant est poursuivi par une créature à travers le musée. Essayant de se cacher dans les toilettes, Marc Spector demande à Steven de lui donner le contrôle du corps pour affronter une créature aussi redoutable. Malheureusement, le combat a finalement lieu hors caméra, ne montrant que le résultat du combat.

C’est ainsi que le raconte le spécialiste de la scène, assurant que le combat était planifié à travers une véritable séquence de combat contre le chacal, montrant une série d’acrobaties spectaculaires et brutales, comme on peut le voir dans la vidéo partagée par Blissat et que l’on peut voir le long de ces derniers. répliques : « Au début, la première apparition de Moon Knight dans la salle de bain devait être un vrai combat contre le chacal. C’est une des cascades précédentes », écrivait récemment le spécialiste.

Le making of montre la chorégraphie du spécialiste de le skin de Moon Knight avec un autre spécialiste faisant presque du « sparring » avant les coups voyants de ce qui aurait dû être Moon Knight. Bien sûr, la scène entièrement tournée et terminée aurait dû valoir le détour, probablement l’une des meilleures de toute la série.

source | LeDirect