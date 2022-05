Skin Ali-A dans Fortnite : tout ce que l’on sait

La créatrice de contenu Ali-A obtient son propre skin dans Fortnite. Ce youtubeur de Fortnite Battle Royale aux plus de dix-sept millions d’abonnés sur cette plateforme a fait l’annonce officielle en direct sur sa propre chaîne. Juste en dessous on vous dit tout ce qu’on sait sur le skin Ali-A, un nouveau skin de la saison 2 de Fortnite Chapitre 3 :

C’est le skin d’Ali-A dans Fortnite

Ali-A a annoncé son skin Fortnite à travers une vidéo sur sa chaîne YouTube le 15/05/2022 à 21h00 CEST.

Dans le flux en direct qui accompagnait la vidéo, Ali-A jouait sur sa propre carte Creative, code 5135-8778-2901. Dans ce scénario personnalisé, il y avait un compte à rebours afin d’afficher et de présenter le skin à la date et à l’heure mentionnées dans le paragraphe ci-dessus.

Ce sont tous les articles Ali-A de Fortnite, qui arriveront en magasin le jeudi 20 mai 2022 à 02h00 CEST :

Skin Ali-A (comprend huit styles différents)

Accessoire de randonnée Ali-A

Outil de ramassage Ali-A

Deltaplane Ali-A

Emballage Ali-A

Geste d’Ali-A

Coupe Ali-A à Fortnite : tout ce que l’on sait

El creador de contenido también ha aprovechado el anuncio de su skin para confirmar que habrá un torneo: la Copa Ali-A, que usará el formato de Cero Construcción y se celebrará el miércoles 18 de mayo de 2022. Aún no sabemos qué horarios y premios aura.

Qui est Ali-A ?

Alastair Aiken alias Ali-A

Ali-A, de son vrai nom Alastair Aiken, est un créateur de contenu britannique né en 1993. Sa principale chaîne YouTube compte plus de 17 millions d’abonnés, plus de 5 000 000 000 de vues au total sur ses vidéos et il fait partie des joueurs professionnels les mieux rémunérés.

