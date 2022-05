Elden Ring : trouver des données liées à un système de progression multijoueur

Elden Ring continue de générer des théories à son sujet concernant à la fois de nouveaux mécanismes possibles qui seront ajoutés à l’avenir, ainsi que du contenu qui pourrait être supprimé de la version finale. A cette occasion, un dataminer spécialisé dans les jeux From Software a trouvé quelque chose d’assez intéressant : il s’agit d’une série de textes pop-up qui font référence à la montée en grade dans les différentes factions que l’on peut rejoindre pour jouer en mode PvP (multijoueur compétitif) .

Bloodfinger, Hunter, Duelist et Recusant en font partie, et dans l’image trouvée par cet utilisateur, nous pouvons voir des notifications textuelles préparées pour nous informer d’un niveau supérieur en eux. Jusqu’à présent, ils n’ont pas été utilisés, alors il se demande lui-même si nous pourrions être confrontés à de nouveaux mécanismes qui arriveront dans le jeu, ou s’il s’agit simplement de contenu abandonné. Comment pourrait-il en être autrement, a-t-il également tenu à rappeler les théories qui se sont formées ces derniers mois autour des colisées fermés qui se distribuent à travers le monde.

#ELDENRING Fait amusant datamine : Il existe plusieurs fenêtres contextuelles de texte inutilisées liées aux diverses interactions en ligne (invasions, coop, etc.). Peut-être y a-t-il une sorte de système de classement en préparation ? pic.twitter.com/FTurtshwS2 — StrayKurtis (@StrayKurtis) 11 mai 2022

Comment fonctionne le multijoueur d’Elden Ring ?

Comme dans d’autres titres From Software comme Dark Souls et Bloodborne, nous pouvons jouer avec d’autres joueurs, soit en coopérant pour vaincre les boss finaux, soit en combattant d’autres joueurs en mode compétitif. Bien sûr, il existe une série d’exigences pour pouvoir profiter pleinement des deux modes, liées à la conversation avec certains personnages ou à la recherche d’un certain objet. Dans le cadre de notre guide complet Elden Ring, vous pourrez retrouver un article dédié à l’aspect multijoueur du jeu, dans lequel vous découvrirez également comment échanger des armes avec vos amis.

Elden Ring a été créé le 25 février et est disponible sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S et Xbox One.

source | StrayKurtis dans Twitter; via PC Gamer