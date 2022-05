Stranger Things 4 : première image de Joe Quinn (Game of Thrones), leader du Hellfire Club

La saison 4 de Stranger Things approche à grands pas : sa première aura lieu le 27 mai sur Netflix, et à l’approche du moment tant attendu, nous continuons d’apprendre de nouveaux détails. A cette occasion, nous avons enfin pu voir Eddie Munson, leader du Hellfire Club of Dungeons and Dragons à Hawkins. Le méchant, joué par Joe Quinn de Game of Thrones, a été vu dans la première image officielle.

Choses étranges Saison 4 | Après le chaos à Hawkins

L’histoire de la quatrième saison se déroule 6 mois après la bataille intense que le groupe de protagonistes a menée dans le centre commercial Starcourt, un événement qui a entraîné la destruction partielle de la ville de Hawkins. Selon le synopsis officiel, Mike, Will, Dustin, Lucas, Onze et le reste de leurs amis mènent leur vie de manière indépendante et gèrent le quotidien à l’institut, jusqu’à ce que « les plus vulnérables » commencent à se sentir menacés par des phénomènes étranges, lié au monde à l’envers.

Quant au casting, nous avons une poignée de nouveaux visages qui rejoignent la liste : Amybeth McNulty (Anne avec un E), Myles Truitt (Queen Sugar, Black Mafia Family), Regina Ting Chen (Queen of the South, Falcón and the Winter Soldier ), Grace Van Dien (Manson’s Girls, The Woods), Jamie Campbell Bower (Shadowhunters : City of Bones, Sweeney Todd : The Demon Barber of Fleet Street), Eduardo Franco (Nerdy, The Binge), Joseph Quinn (Catherine the Great, Howards End), Sherman Augustus (Into the Badlands, Westworld), Mason Dye (Bosch, The Goldbergs) Nikola Djuricko (Genius, In the Land of Blood and Honey), Robert Englund (Franchise Nightmare in Elm Street, ‘V’) et Tom Wlaschiha (Game of Thrones, Jack Ryan).

La saison 4 de Stranger Things devrait être diffusée en deux volumes. Le premier d’entre eux sera disponible le 27 mai, tandis que les chapitres restants feront de même le 1er juillet.

