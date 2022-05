Premières images du nouveau chapitre de Dragon Ball Super : désormais, Goku se souvient de tout

Dragon Ball Super publie son nouveau chapitre le 19 mai, qui peut être lu entièrement gratuitement et en Français via Manga Plus, à la fois sur le Web et via l’application. À l’heure actuelle, la série se trouve dans l’arc Granola, où le protagoniste et Vegeta tentent de vaincre Gas, le rival le plus puissant auquel ils ont été confrontés. Les premiers croquis officiels ont été publiés qui donnent des détails sur ce que nous allons voir.

Comme vous le savez, la saga tourne autour de la connexion entre Goku et son père Bardock, qui a déjà battu Gas par le passé. Maintenant, cet ennemi est beaucoup plus puissant, mais au cours des derniers chapitres, Goku s’est connecté à ses souvenirs les plus cachés de son enfance et, dans le dernier chapitre, il a découvert comment Bardock avait battu le grand méchant. À la suite de ce tracé, dans les croquis, nous pouvons voir ce qui suit :

Divers détails : Goku se souvient de sa mère, alors que son père lui dit au revoir et on le voit vêtu d’une armure saiyan.

En effet, Goku a désormais débloqué tous ses souvenirs, dont celui de sa mère Gine, voyant comment ils ont fini par l’envoyer sur terre alors qu’il était très jeune et parler à Vegeta pour se souvenir des raisons de cet envoi.

De plus, comme on peut le voir dans l’une des vignettes, il semblerait que les deux Saiyans se retrouvent habillés de l’armure classique que l’on a vue lors de Dragon Ball Z, un clin d’oeil pour le fan qui peut voir Goku avec le type de vêtements que Vegeta porte. , Nappa et Raditz sont venus sur terre.

La dernière bataille arrive

Comme vous pouvez le voir dans le tweet inséré avec le reste des croquis officiels publiés, il semble que nous nous dirigeons maintenant vers le combat final entre les Saiyans et Goku (en attendant de savoir si Granola va récupérer et rejoindre le combat). ). Nous nous souvenons que les deux ont les techniques Ultra Instinct et Mega Instinct, qui sont passées quelque peu inaperçues dans les chapitres récents mais seront sûrement essentielles pour essayer de battre Gas. Il reste à voir si le reste des pirates de l’espace ont encore un atout dans leur manche. Vous pouvez lire le chapitre suivant et les deux précédents ici.