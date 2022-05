Les créateurs de Zelda: Twilight Princess HD, prêts à l’amener sur Nintendo Switch

Le retard de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild a été une déception pour les millions de fans de la franchise à travers le monde, bien qu’il existe un épais catalogue de Nintendo Switch jusqu’à l’année prochaine. Pour cette raison, la rumeur constante sur d’éventuels ports de livraisons tels que Wind Waker ou Twilight Princess est actuellement plus forte, ayant reçu deux itérations en HD pour Wii U. Parlant spécifiquement de la seconde, les créateurs de sa remasterisation ont montré volonté d’apporter le jeu à l’hybride de la société japonaise.

Tantalus, studio en charge de Twilight Princess HD pour Wii U, sorti en 2016, se dit pour le travail, mais si c’est dans l’esprit de Nintendo, ils assurent qu’au moins on ne leur a pas demandé. C’est ce qu’a avoué le PDG de l’étude australienne, Tom Crago.

Pas de discussions pour Twilight Princess

« Non, et écoutez, nous aimerions bien évidemment, mais cela n’a pas été une priorité pour Nintendo, ou du moins pas dans les conversations qu’ils ont eues avec nous », déclare Crago. « La façon dont nous travaillons avec nos amis, c’est que nous sautons sur n’importe quelle occasion de travailler sur l’un de leurs jeux. Nous sommes en dialogue constant. Il y a souvent un peu de temps entre les jeux, et il y aurait d’autres idées qui surgiraient, mais dans le cas de Skyward Sword, cela fait un moment, et quand l’e-mail est arrivé disant « Seriez-vous intéressé à amener Skyward Sword sur Switch? », À laquelle la réponse est oui bien sûr, alors pendant les conversations avec Nintendo sur la façon dont se pourrait-il, en fait, nous nous y attelons. Ce serait quelque chose de similaire à la façon dont Twilight Princess sur Wii U a été conçu », conclut-il, rappelant qu’ils se sont déjà occupés du portage HD de Skyward Sword sur Nintendo Switch, qui arrivé l’année dernière.

Évidemment, le fait que Nintendo n’ait pas contacté Tantalus ne signifie pas que le projet n’est pas dans la tête de ceux qui prennent les décisions à Kyoto, puisque bien que ce ne soit pas habituel, ils pourraient le confier à une autre étude. Cependant, comme nous le savons, pour le moment, il est loin d’être officiellement confirmé, peu importe le nombre de rumeurs autour de cela et d’autres épisodes de la saga.

Source : Tout sur Nintendo