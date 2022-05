David Jaffe, retentissant avec Phil Spencer après le retard de Starfield : "aller en thérapie"

Cette semaine, une cruche d’eau froide, presque glacée, est tombée sur les espoirs des propriétaires d’une Xbox One ou d’une Xbox Series avec le retard de deux de ses sorties exclusives les plus attendues, Starfield et Redfall, toutes deux de Bethesda. Les deux jeux iront au premier semestre 2023, une décision qui, bien que difficile, a été soutenue par Phil Spencer, responsable de Xbox, mais qui lui a valu quelques critiques, les plus retentissantes de la part de David Jaffe, créateur de God of War. et Twisted Metal, qui l’encourage littéralement à suivre une thérapie.

Jaffe a commenté ce retard douloureux -il prédit aussi le retard de God of War : Ragnarok- sur sa chaîne YouTube, précisant qu’il n’a rien contre Spencer, qui plus est, il aime sa vision du Game Pass, mais ce qu’il croit qu' »il ne sait pas diriger » et qu' »il devrait engager quelqu’un pour diriger les développements ». Jaffe reconnaît que ces retards se seraient probablement produits de la même manière si Microsoft n’avait pas racheté Bethesda, puisque les deux étaient en production au moment de l’opération, mais en raison d’autres cas similaires -Scalebound, Halo : Infinite-, non je pense que c’est un hasard.

Jaffe continue catégoriquement

Pendant ce temps, Jaffe ne croit pas que les problèmes causés par Covid et la pandémie mondiale soient une excuse. « Je m’en fous de ça. D’autres équipes avec moins de ressources ont pu distribuer leurs jeux pendant tout ce temps. Ils ont pu sortir Ratchet, Gran Turismo, beaucoup de jeux PC, Assassin’s Creed, MLB en sort un tous les année, EA sort aussi ses conneries chaque année, FIFA et tout ça… Covid a rendu tout plus difficile, mais… Microsoft ? Ce ne sont que des excuses.

Ce retard a eu un effet dévastateur sur le catalogue d’exclusivités de la marque Xbox dans les mois à venir, chose à laquelle Jaffe apporte une solution, bien que fidèle à son style, assez improbable. « Le super pouvoir de Phil, c’est l’argent. Je sais qu’il y a Indiana Jones et une rumeur selon laquelle il y a un jeu Mandalorian en développement, mais aucun d’eux ne sera là ce Noël. Vous ne pourrez pas non plus faire encore Call of Duty exclusif … Allez avec beaucoup d’argent dans un grand studio et demandez une exclusivité de deux ans. Un Assassin’s Creed, peut-être… Pouvez-vous imaginer monter sur scène dans un mois et ne rien avoir pour Noël ? » événement entre Microsoft et Bethesda qui aura lieu le 12 juin.

Source : David Jaffe sur YouTube