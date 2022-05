Starfield, Zelda: Breath of the Wild 2 et d’autres grands jeux qui sont retardés jusqu’en 2023

Tout le monde supposait que Starfield, le nouveau jeu vidéo des créateurs de The Elder Scrolls V : Skyrim, allait arriver à temps pour la date marquée sur le calendrier, le 11 novembre 2022. Cependant, Bethesda a publié une déclaration dans laquelle il a a signalé le retard de deux de ses jeux les plus attendus : Starfield et Redfall changent de date et ne sortiront qu’au début de 2023. Ainsi, Xbox Game Studios se retrouve sans aucune sortie puissante pour cette année.

Ils ne sont pas les premiers et probablement pas les derniers. Les retards sont fréquents dans une industrie habituée à fournir des dates et à les modifier lorsque la situation l’exige. Les messages de justification prennent des formes similaires, faisant toujours allusion à l’ambition et à la nécessité de gagner du temps pour atteindre les niveaux de qualité requis. Phil Spencer, responsable de la division Xbox, a déclaré ce qui suit à ce sujet :

« Ces décisions sont difficiles pour les équipes qui font les jeux et pour nos fans. Bien que je soutienne pleinement le fait de donner aux studios le temps de commercialiser leurs jeux lorsqu’ils sont prêts, nous écoutons les commentaires. On s’attend à ce que la qualité et la cohérence soient fournies, nous travaillerons donc pour mieux répondre à ces attentes.

Non seulement chez Microsoft, les jeux vidéo ont été retardés. Malgré le fait qu’il sortira cette année, Square Enix a décidé de retarder Forspoken jusqu’au 11 octobre, alors que son intention était de le publier en mai. En revanche, la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild et Suicide Squad : Kill the Justice League n’apparaîtra pas avant l’année prochaine. Ensuite, nous passons en revue les retards les plus importants jusqu’en 2023 :

La légende de Zelda : Breath of the Wild 2

Champ d’étoiles

chute rouge

Suicide Squad: Tuez la Justice League

Plate-forme : Nintendo Switch

Nintendo garde jalousement les secrets de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, au point qu’on ne connaît toujours pas son titre définitif. Lors de l’E3 2021, ceux de Kyoto ont montré une nouvelle bande-annonce et découvert la fenêtre de lancement : 2022. Des mois plus tard, déjà entrés dans cette nouvelle année, les Japonais ont partagé un calendrier de sortie qui contenait toujours la même date, mais les choses ont changé le 29 mars dernier. Eiji Aonuma, producteur de la saga avec Link, est sorti dans une vidéo pour annoncer la mauvaise nouvelle.

« J’ai une mise à jour sur la date de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild », a commenté le créatif. « Nous avons précédemment discuté que l’objectif était de le lancer en 2022. Cependant, nous avons décidé d’étendre un peu plus le développement et de changer la date au printemps 2023. » Nous avons à nouveau une fenêtre de sortie, mais pas de date plus précise.

Plateformes : Xbox Series X, Xbox Series S et PC

Un The Elder Scrolls dans l’espace ? Bethesda Game Studios est plongée dans le développement de ce RPG colossal depuis des années, qui nous guidera vers les étoiles, mais pas en 2022 comme nous l’avions supposé. La déclaration de l’entreprise met en évidence l’ambition du développeur, qui veut donc s’assurer que le produit qui voit le jour est « la meilleure version possible », en d’autres termes : que l’expérience « est peaufinée dans les moindres détails ». L’une des idées fraîches que Starfield mettra en œuvre est le concept des factions, qui émane d’une trêve tendue et sur le point d’être tronquée. Chez Netcost, nous avons passé en revue toutes les informations à ce sujet.

Xbox Game Studios et Bethesda joueront dans un événement de streaming où nous apprécierons probablement un nouveau regard sur Starfield. Le direct aura lieu le 12 juin à 19h00 (CET) et sera diffusé en trente langues. Cette émission présentera des titres incroyables de Xbox Game Studios, Bethesda et d’autres partenaires du monde entier. »

Plateformes : Xbox Series X, Xbox Series S et PC

L’Epic Games Store propose gratuitement pour une durée limitée Prey, un jeu vidéo développé par Arkane Austin, le même studio à l’origine de la conception de Redfall. L’équipe nord-américaine de la société (Dishonored et Deathloop est d’Arkane Lion) prépare un produit différent de ce qu’ils font habituellement. Il s’agit d’un jeu vidéo multijoueur qui nous plongera complètement dans un univers vampire plein de créatures de la nuit.

Redfall est reporté à l’année prochaine sous le nom de Starfield. En fait, cela a été officialisé dans le même communiqué. Le jeu fonctionne comme un FPS coopératif en monde ouvert situé dans la ville insulaire de Redfall, dans le Massachusetts. La ville est submergée par l’attaque d’une légion de vampires venus du monde extérieur et créés après une expérience ratée. Face à cette situation, les protagonistes vont devoir tout mettre en œuvre pour survivre aux dangers les plus angoissants. Les héros devront se rassembler et unir leurs forces s’ils souhaitent voir une nouvelle aube.

Plateformes : PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC

De tous les titres que nous énumérons dans cet article, le report de Suicide Squad : Kill the Justice League au printemps 2023 est peut-être le moins surprenant. Avant qu’il ne soit officiellement confirmé, les fuites indiquaient déjà que le lancement serait reporté à l’année prochaine. De plus, Warner Bros. Games ne l’a pas inscrit non plus sur son calendrier 2022, surtout lorsqu’ils ont des produits comme Gotham Knights ou Hogwarts Legacy parmi les jeux vidéo prévus pour les mois à venir.

Rocksteady, les créateurs de Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et Batman : Arkham Knight reviennent avec un jeu basé sur les personnages de Justice League. Selon les déclarations précédentes, cet ouvrage fait partie de l’univers de la saga Arkham, contrairement à ce qui se passe avec Gotham Knights.

Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot et King Shark affrontent des super-héros comme Superman ou The Flash dans un jeu qui « combinera un gameplay » fortement ancré dans la narration et dans l’histoire des personnages. Il s’agit d’un titre d’action à la troisième personne qui dévoile une métropole en monde ouvert. Les quatre membres de la Suicide Squad se lancent dans une mission impossible pour sauver la Terre et tuer les plus grands super-héros de DC.