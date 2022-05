Hayden Christensen, "excité" avec son retour dans l’univers Star Wars après presque 20 ans

La série mettant en vedette Obi Wan Kenobi qui sera diffusée plus tard ce mois-ci sur Disney + marque le retour de l’un des personnages les plus importants de l’univers, ou du moins de l’un de ses interprètes. Hayden Christensen, qui incarnait Anakin Skywalker – éventuellement Dark Vador – dans la seconde trilogie Star Wars, revient dans la saga galactique après une carrière peu reluisante, un retour dont il s’est réjoui.

Se déroulant dix ans après les événements vus dans l’épisode III : La Revanche des Sith, dans cette série nous verrons un Christensen déjà caractérisé comme le méchant le plus populaire de la saga Star Wars, ayant déjà laissé Anakin derrière lui. Cela fait 17 ans qu’il n’a pas enfilé le costume de Dark Vador pour la dernière fois, ce qui n’était pas exactement confortable pour lui, mais malgré cela, il semble avoir adoré se mettre à la place de cet antagoniste.

« C’était surréaliste. C’est un costume incroyable, et le porter à nouveau a ramené beaucoup d’émotions », a déclaré Christensen. « C’est incroyable à porter, c’est un honneur. C’est vraiment amusant », conclut-il, même s’il n’a pas dépassé les dernières minutes de ce troisième film de la deuxième trilogie, montrant l’ultime métamorphose d’Anakin en Dark Vador, comme c’était le cas. d’autres acteurs qui se sont mis à la place de ce personnage dans des camées plus tardifs et très brefs dans des films comme Rogue One : A Star Wars Story, par exemple.

Selon lui, le costume de Vador est « incroyablement lourd. C’est comme porter une bête, et ce n’est pas conçu pour les pauses toilettes. Mais c’est inclus dans le travail. »

Retrouvailles avec un vieil ami

« Je suis excité. C’est un plaisir d’être de retour, et je suis très fier de la série, j’attends que les fans la voient », dit-il, à propos de cette première imminente dans laquelle il a rejoint un acteur qui a fini par avoir une course plus cohérente en tant qu’Ewan McGregor, qui avait déjà un nom quand il a joué Obi Wan.

« Il EST le meilleur », dit Christensen à propos de l’Ecossais. « Nous étions très proches quand nous avons fait les préquelles, et nous nous sommes beaucoup amusés ensemble, donc pouvoir en faire plus avec ces personnages était tout simplement incroyable. Nous avons beaucoup parlé avant de commencer le tournage, et c’était génial de renouer avec mon ancien ami. »

Outre Christensen lui-même et McGregor, la série Obi Wan Kenobi porte d’autres noms tels que Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton ou O’Shea Jackson, entre autres. Il sera présenté en première le 27 mai prochain sur Disney +.

Source : Divertissement à la demande