Le mini-jeu de l’Eurovision qui montre que vous ne gagneriez pas non plus

Le jour de Chanel est arrivé, les douze points et les bagarres avec les pays voisins pour ne pas avoir voté pour nous. Le jour est venu de s’asseoir avec des amis devant la télé et d’enseigner la musique même si on ne peut pas distinguer un coq d’une poule. Il est temps de se demander à nouveau ce que l’Azerbaïdjan et Israël font là-bas, d’organiser un coup de bingo et de se consoler quand on aura 54 ans sans gagner ce satané concours. Autrement dit, le jour de l’Eurovision est arrivé.

Le genre des jeux musicaux et chantés a décliné au fil des ans, mais il est étonnant que nous n’ayons jamais eu un seul titre Eurovision. Pas même à l’époque où il y avait plus de Singstar que de meilleurs albums de compilation d’été. Mais même ainsi, bien que les microphones de la console semblent être passés de mode, chez Netcost, nous voulons partager avec vous un mini-jeu en ligne qui ravira les eurofans et qui montre que non, peu importe le nombre de beaux-parents que nous lâchons, nous ne ferait guère plus que ridiculiser.

Le mini-jeu de l’Eurovision

Le jeu s’appelle Eurosong Generator, il est gratuit et disponible sur n’importe quel mobile ou ordinateur.

Ce n’est qu’une anecdote, mais cela nous permet d’envoyer notre propre candidature au concours et de la planifier dans les moindres détails :

Pays que nous voulons représenter

Nombre de chanteurs ou danseurs que nous amènerons (maximum 4)

Genre musical que nous allons interpréter (disco, europop, R&B, rock and roll, reggae…)

Thème de la chanson (amour, liberté, Europe…)

Robe

Accessoire pour donner la note (chaine dorée, lunettes de soleil, écouteurs…)

Image de fond qui nous accompagnera (un arc-en-ciel, des ballons, des bougies, des mobiles lumineux…)

Dans seulement deux minutes, nous aurons les résultats et nous saurons comment cette année en Italie se serait déroulée pour nous. Ça ne donne pas grand-chose de plus, mais c’est une bonne option pour exposer tous les musicologues potentiels ou pour nous taquiner avec des amis pour voir qui s’en sort le mieux. Et si vous ne voulez pas de spoilers sur ce qui va se passer au gala avec Chanel, un conseil, ne faites pas de jeu en imitant sa demande en mariage. Merde, je t’ai déjà donné l’idée, non ?