Final Fantasy : Square Enix prépare des annonces et des actualités pour le 35e anniversaire de la saga

2022 est une année très importante pour Final Fantasy, l’une des sagas les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo. Ce ne sera ni plus ni moins que 35 ans qu’il tournera en décembre prochain et chez Square Enix, ils prévoient de le célébrer en grand. David Gibson, analyste et conseiller financier, a brièvement résumé les derniers rapports de la société japonaise, dont il a extrait que de nouveaux lancements sont envisagés et que l’objectif est de se concentrer « sur sa franchise la plus en vue ». Plus précisément, Gibson souligne qu’il attend des nouvelles pour « ce mois-ci ou le suivant ».

« En cette année du 25e anniversaire, nous proposerons de nouvelles façons passionnantes de profiter des mondes de Final Fantasy. Hâte de voir ce que Final Fantasy vous réserve », est la description que l’on peut trouver sur le site officiel de l’anniversaire, créé par la société japonaise en mars dernier. Les 35 ans de la franchise seront célébrés le 18 décembre, puisque c’était le même jour mais en 1987 lorsque le premier opus débarquait sur la NES.

Final Fantasy XVI : tout ce que vous devez savoir

Le seizième volet principal de la saga par excellence du genre JRPG est devenu l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Près de 6 ans se sont écoulés depuis l’arrivée de Final Fantasy XV, et les fans de la franchise attendent le prochain comme de l’eau en mai. A cette occasion, Naoki Yoshida (Final Fantasy XIV) est en charge de la production et on connaît déjà quelques détails très intéressants ; Dans le lien suivant, vous pouvez découvrir les clés de ce nouvel épisode, parmi lesquelles se distinguent le système de combat d’action en temps réel et son histoire, axée sur l’équilibre entre la paix et la guerre, entre autres éléments.

Final Fantasy XVI est confirmé pour PC et PS5, une console sur laquelle il fera ses débuts en exclusivité temporaire (les détails sur sa durée sont inconnus). Square Enix n’a pas encore commenté une éventuelle date de sortie.

source | Square Enix (rapport financier) ; passant par David Gibson