Le créateur de Dead Space donnera des nouvelles de The Callisto Protocol "la semaine prochaine"

Cette semaine, nous avons appris que le remake de Dead Space arrivera au début de l’année prochaine, mais nous pouvons d’abord profiter du nouveau jeu de son créateur original, Glen Schofield. Il a assuré que celui-ci, intitulé The Callisto Protocol, sera « terrifiant », et cela semble être un moment pour les fans d’horreur d’être attentifs, puisqu’il a promis des nouvelles du jeu cette semaine.

Schofield a montré une image de son jeu sur Twitter, une image assez explicite et qui montre très clairement quelle tendance suivra le protocole Callisto, et c’est la terreur spatiale de films comme Alien ou The Thing, ainsi que des jeux vidéo comme, bien sûr, DeadSpace. Le jeu viendra du studio qu’il a lui-même fondé, Striking Distance Studios, curieusement le deuxième studio qu’il a fondé après Sledgehammer Games, une équipe avec une longue histoire, qui se poursuit encore, dans la saga Call of Duty.

plus d’horreur spatiale

En plus de cela, Schofield a exhorté les fans à rester à l’écoute des réseaux. « Si vous ne suivez pas déjà @CallistoTheGame, c’est peut-être le bon moment pour commencer », a-t-il déclaré sur Twitter. « J’ai hâte d’avoir des nouvelles la semaine prochaine. En attendant, voici un aperçu de l’une des créatures de notre équipe de personnages de classe mondiale. Ils sont incroyables. Joyeux vendredi 13 ! Préparez-vous ! »

Déjà annoncée en décembre 2020 lors d’un gala des The Game Awards, il faut espérer que malgré les difficultés causées par la pandémie pour le développement habituel des jeux vidéo, cette nouvelle dont parle Schofield sera éclairante, que ce soit sous une forme nouvelle bande-annonce, gameplay ou même une date de sortie définitive. Le jeu se déroule à Callisto, un satellite de Jupiter dans lequel une prison a été envahie par des extraterrestres, et devrait arriver tout au long de cette 2022.