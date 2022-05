Dead Space Remake : comparaison graphique avec le jeu original de 2008

Dead Space Remake est devenu l’une des premières versions confirmées pour l’année prochaine. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X|S le 23 janvier 2022 et marquera le retour de l’un des jeux d’horreur les plus populaires de la génération PS3 et Xbox 360. Le développement est entre les mains de Motive Studios ( Electronic Arts) et récemment nous avons vu un nouveau gameplay avec la date de son arrivée.

Comme d’habitude dans ce type de projet, nous avons déjà une comparaison approfondie qui met la section graphique du remake face à celle du titre original de 2008. Il a été préparé par l’utilisateur YouTube Cycu1, et on y voit le mêmes sections et plans pour les deux versions de la terrifiante aventure d’Isaac Clarke à bord de l’USG Ishimura. Ci-dessous, vous pouvez voir la vidéo complète.

Horreur et science-fiction, le secret d’une saga bien-aimée

Que ce soit dans les cinémas, la littérature ou les jeux vidéo, il semble y avoir une loi non écrite qui dit que les deux thèmes s’entendent particulièrement bien, et la saga Visceral Games en est un bon exemple. Grâce à sa combinaison d’action, de gestion des ressources, d’une atmosphère oppressante et d’autres éléments caractéristiques du genre survival-horror, le premier Dead Space est devenu un jeu vidéo très apprécié des amateurs d’horreur.

Plus tard, deux autres livraisons sont arrivées qui ont complété la trilogie. La deuxième partie a continué les événements de la première, tandis que la troisième se déroulait plusieurs années plus tard et était une torsion radicale en ajoutant un mode multijoueur coopératif et se déroulant sur une planète de glace ; Tau Volantis, lieu d’origine des effigies. En plus d’être disponible sur PC via Steam, il est aujourd’hui possible de le retrouver en intégralité sur Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité.

Dead Space Remake sera mis en vente le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

source | Cycu1 sur YouTube