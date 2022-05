Let Me Solo Her entre dans l’histoire d’Elden Ring : réalisez la 1 000e mort de Malenia

Let Me Solo Her a joué dans l’une des histoires les plus choquantes que nous ayons vues dans la communauté Souls. Comme vous le savez, s’il s’agit de l’utilisateur qui a décidé de se consacrer uniquement et exclusivement à la coopération avec d’autres joueurs qui n’ont pas pu tuer Malenia, Miquella’s Sword, l’un des boss les plus difficiles d’Elden Ring. Son surnom dit tout : il part au combat et la tue seul, tandis que l’autre utilisateur ne fait que regarder. Et voilà qu’il vient de réaliser un véritable exploit : il vient de réaliser le 1 000e décès de Malenia.

Let Me Solo Her voulait immortaliser le moment, donc non seulement il a mis en ligne son 1 000e combat contre Malenia sur YouTube, mais il a commencé le jeu alors qu’il lui restait encore 20 combats pour atteindre le nombre spectaculaire. Ci-dessous, nous vous laissons la vidéo complète, dans laquelle vous pouvez le voir en action et vérifier le niveau qu’il a atteint, car il est capable de l’achever en quelques secondes. Par curiosité, si l’on tient compte de la date de sortie d’Elden Ring, LMSH l’a vaincu en moyenne près de 14 fois par jour.

