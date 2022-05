RoboCop arrivera sous forme de skin dans Fortnite ; c’est ce que nous savons

Fortnite peut se targuer d’avoir des collaborations en tout genre, aussi folles qu’inattendues. Le plus récent est RoboCop. Le cyber flic de Detroit arrivera bientôt sous un nouveau skin à Fortnite Battle Royale. Juste en dessous, nous vous donnons tous les détails sur cette nouvelle collaboration appartenant à la saison 2 de Fortnite Chapter 3 :

Skin RoboCop dans Fortnite : tout ce que l’on sait

À 23h00 CEST le vendredi 13 mai 2022, dans l’un des canaux du serveur NiteStats Discord, dédié à l’exploration de données et aux fuites sur Fortnite Battle Royale, une information capturée par un bot a été mise à jour directement depuis les serveurs d’Epic Games. Plus précisément, deux sections appelées RoboCop et RoboCopB ont été ajoutées à la boutique en jeu. Il n’y a aucun doute là-dessus : RoboCop arrive sur Fortnite en tant que skin du magasin.

Nous ne savons toujours pas quel jour il sera disponible, quels articles il a ou quel prix auront tous ses skins. Nous en serons extrêmement conscients pour vous apporter toute nouvelle éventuelle qui pourrait être annoncée, même s’il semble que RoboCop arrivera dans le magasin dans les prochains jours.

RoboCop a vu le jour pour la première fois dans son film du même nom de 1987, réalisé par Paul Verhoeven. Dans un futur proche à Detroit en proie au crime et à la violence, l’officier de police Alex Murphy est brutalement assassiné par des criminels, et est ensuite ressuscité en tant que cyborg par la société Omni Consumer Products. Le succès de ce film a engendré deux suites en 1990 et 1993, un redémarrage en 2014, et de nombreux produits de merchandising comme des jouets, une série animée, des bandes dessinées ou encore des jeux vidéo.

Affiche RoboCop (1987)

L’une des apparitions les plus récentes de RoboCop dans le monde du jeu était dans Mortal Kombat 11, où il était un combattant DLC.

RoboCop était l’un des combattants DLC de Mortal Kombat 11.

Source : Discord/NiteStats, Wikipédia/RoboCop