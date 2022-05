Doctor Strange 2 : que signifie le troisième œil de Strange et quelles en sont les conséquences ?

Après une semaine depuis la sortie en salles de Doctor Strange dans le multivers de la folie, le nouveau film de Marvel Studios continue de donner beaucoup à dire. Tout cela grâce aux déclarations de son scénariste, Michael Waldron, qui révèle ces jours-ci de nombreux secrets de production, notamment comment il a écrit la scène la plus sanglante du film ou la vérité derrière les rumeurs de Tom Cruise en tant que Superior Iron Man. L’écrivain s’est penché sur le troisième œil du docteur Strange, sa signification et les conséquences qu’il pourrait avoir pour l’avenir.

« Trop happy end »

Ainsi, et à travers une interview accordée à Rolling Stone, Waldron explique que la fin originale était trop heureuse, bien plus qu’ils ne le souhaiteraient après une histoire aussi sombre que celle proposée par le film. Ils voulaient que le dénouement ait des conséquences et, à son tour, rende hommage aux films d’horreur : « J’ai trouvé que notre fin était trop heureuse » avoue le scénariste du film.

« Quand nous l’avons terminé, nous avons senti que ce n’était pas tout à fait correct. Nous continuons à penser à ce dont Mordo avait averti Stephen Strange dans le premier film. Nous nous souvenons que Wong lui a dit qu’il avait son propre cadavre. Ce type a-t-il déjà subi des conséquences ? Alors nous l’avons fait. Et c’était comme un excellent clin d’œil aux films d’horreur où il y a une torsion à la fin », a déclaré Waldron.

Il commente en outre que l’utilisation du Darkhold pour posséder le cadavre d’un autre Strange a ses conséquences, tout comme Mordo l’avait averti. « Je suppose que la question que nous devons nous poser est : ‘Est-ce que Stephen Strange embrasse cette obscurité ? Qu’est-ce que cela signifie pour lui ? Quel chemin prendra-t-il lorsqu’il rencontrera Cléa et passera dans la dimension sombre ? », conclut le scénariste.

source | Pierre roulante