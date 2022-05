Jeux gratuits et soldés ce week-end (13 mai – 15 mai) : Prey, Devolver Digital…

Une semaine de plus, nous voilà pour tester votre self-control. Nous allons passer en revue les plus grandes tentations pour votre portefeuille au cours des prochains jours. Peu importe où vous jouez. PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, PC… Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Offres, remises, bonnes affaires, soldes. Même des jeux entièrement gratuits. Tout ce que vous trouverez ci-dessous sera disponible entre le 13 et le 15 mai 2022 (ce dernier inclus). Sans plus de délai:

Les belles ventes de Devolver Digital

Si nous parlons du marché indépendant, nous devons parler de Devolver Digital. La marque de fabrique du distributeur est devenue un gage de qualité et rassemble sous sa classe un ensemble de propositions très personnelles, folles et à saveur old school. Cette semaine, la majeure partie de son catalogue est en vente. Des sorties récentes comme Trek à Yomi ou Weird West, à certains dormeurs de l’année dernière comme Inscryption ou Death’s Door, en passant par des succès classiques comme Hotline Miami ou Red Strings Club. Ici, nous vous laissons le meilleur de cette sélection:

Prey, un joyau gratuit sur Epic Games Store

Cette semaine, Epic Games Store revient à ses anciennes habitudes et nous offre deux jeux gratuits qui peuvent être échangés pour le simple fait d’être inscrits sur la plateforme. De plus, parmi eux, le nom de Prey se démarque, pour beaucoup le BioShock de cette génération. Un super jeu signé Arkane Studios (créateurs de Dishonored) qui a fêté ses 5 ans cette semaine et qui a voulu le fêter en l’offrant gratuitement à ceux qui ne lui ont pas encore donné sa chance. Finies les excuses.

Jeux sous abonnements

Xbox Free Game Days (Xbox Live Gold requis)

Les jeux suivants peuvent être pleinement appréciés tout au long du week-end, sans aucune sorte de fonction de coupure, mais une fois le week-end terminé, ils seront à nouveau payés. Quelque chose comme une démo premium des titres en question.

Des offres

Playstation

Marvel’s Spider-Man (Game of the Year Edition) pour 19,99 euros (60% de réduction)

Mass Effect Legendary Edition pour 27,99 euros (60% de réduction)

Mortal Kombat Ultimate pour 23,99 euros (60% de réduction)

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) pour 9,99 euros (80% de réduction)

Wasteland 3 pour 9,99 euros (75% de réduction)

Xbox

Metro Exodus (Gold Edition) pour 9,99 euros (avant 39,99)

Homefront La Révolution à 1,99 euros (avant 19,99)

Saints Row The Third Remastered à 9,99 euros (avant 39,99)

Control Ultimate Edition pour 15,99 euros (avant 39,99)

Mad Max à 6,99 euros (avant 69,99)

interrupteur

Unravel Two pour 5,09 euros (avant 29,99)

L’été à Mara pour 9,89 euros (avant 21,99)

Plants vs Zombies : La Bataille de Neighborville (Edition Complète) à 9,99 euros (avant 39,99)

Down aux Bermudes pour 0,99 euros (avant 19,99)

Syberia 1&2 pour 2,44 euros (avant 34,99)

Vapeur