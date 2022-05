Zenless Zone Zero est le nouveau jeu HoYoVerse (Genshin Impact)

HoYoVerse, anciennement connu sous le nom de miHoYo, continue d’étendre son univers de jeu au-delà du succès de Genshin Impact et de la saga Honkai. Avec le développement de la version Nintendo Switch et de la mise à jour 2.7 de Genshin en main, ainsi que le développement du nouveau Honkai : Star Rail, force est de constater que l’équipe de développement chinoise a plusieurs divisions à consacrer à tous ses projets. Ils en ont récemment présenté un nouveau, appelé Zenless Zone Zero et dont vous pouvez profiter du premier trailer au-dessus de ces lignes. Mais, que sait-on pour l’instant de ce nouveau titre ? Nous vous disons.

Que savons-nous de ZZZ : Zenless Zone Zero ?

« Chers citoyens, la catastrophe sub-Hollow qui s’est produite dans le district où vous vous rendez a été contenue. Merci pour votre coopération ces derniers jours. Votre demande d’entrée dans la ville a été approuvée. Bonne visite ! », commentent-ils dans la description officielle du jeu, faisant référence à un post qu’ils ont publié sur les réseaux sociaux officiels du jeu pour convoquer la communauté des followers à la première annonce officielle de l’ouvrage.

Avec un aspect cyberpunk et anime, la bande-annonce que nous avons en main nous rappelle des titres comme Scarlett Nexus ou Astral Chain de par son décor et son style graphique. On peut découvrir les premiers personnages de ZZZ, avec un design de style anime caractéristique de l’entreprise. Des cheveux colorés, des tenues typiques d’un salon de manga et parfois un animal anthropomorphe nous attendent à New Eridu, la ville futuriste dans laquelle se déroule l’action.

Quant au gameplay, pour l’instant nous n’avons pas pu le voir directement mais nous l’avons vu cinématographiquement, pour comprendre que nous contrôlerons différents personnages et chacun d’eux aura ses propres capacités caractéristiques.

Comment accéder à la version d’essai de Zenless Zone Zero

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qui est nouveau sur ce Zenless Zone Zero prometteur, mais toute personne intéressée devrait s'inscrire pour avoir une chance d'essayer le jeu dès que possible.