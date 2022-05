Ils filtrent les images d’un prétendu Silent Hill et les suppriment pour violation du droit d’auteur

Quatre images de ce qui semble être un nouveau Silent Hill. Ils ont été divulgués par l’initié AestheticGamer (anciennement connu sous le nom de Dusk Golem), qui, bien qu’il ait reconnu que ces sources d’informations sont nouvelles pour lui, lui a offert « plus qu’assez de preuves pour les croire ». Il n’est pas confirmé qu’elles soient réelles, mais les photographies ont été supprimées de Twitter après une revendication de droits : « Cette image a été supprimée en réponse à une plainte déposée par le titulaire des droits d’auteur. »

Parmi les images, on peut voir une pièce délabrée pleine d’ordures. Dans une autre d’entre elles apparaît le visage d’une femme qui semble en papier. Sur son front se trouve le message suivant : « Je me déteste. » L’une des images conceptuelles est signée Masahiro Ito, le designer et illustrateur qui travaille sur Silent Hill depuis le début. Daté d’octobre 2020, l’art conceptuel montre un couloir avec du papier collé aux murs et des graffitis : « Ce n’est pas le messie, c’est un vilain garçon », lit-on. Cette phrase appartient au film The Life of Bryan, de Monthy Python.

Plus de Silent Hill en développement ?

Avant que son compte Twitter ne soit temporairement bloqué pour des raisons de droits d’auteur, AestheticGamer a écrit qu’il y avait beaucoup de matériel qu’il pouvait partager. « Cela vient d’une source qui est relativement nouvelle pour moi, mais qui m’a donné plus qu’assez de preuves pour lui donner de la crédibilité. Je citerai également les noms d’Anita et Maya, et les SMS. Ce n’est pas le seul Silent Hill en développement.

Selon cette source, étant donné que les images sont quelque peu anciennes, le projet peut « être différent maintenant ». Et il a ajouté: « Je sais que beaucoup vont douter, mais j’ai beaucoup de preuves privées qui montrent que c’est réel. Comme toujours, je continuerai à attendre que le jeu Silent Hill soit révélé. »

Tomm Hulett, producteur de Silent Hill : Shattered Memoriesa réagi à la fuite avec colère: « Si un studio a plusieurs personnes qui soumettent des documents à un bailleur connu, ils ne sont pas assez professionnels pour rendre justice au jeu. »

Bloober Team, les créateurs de The Medium, ont signé un accord avec Konami et travaillent sur l’une de leurs IP. Avant l’annonce de l’engagement, il y avait déjà eu des rumeurs selon lesquelles le développeur était l’un de ceux qui développaient un nouveau Silent Hill, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confirmation officielle.

