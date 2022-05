La CW annule de nombreuses séries, dont Naomi, bien qu’elle donne le feu vert à Gotham Knights

La CW, la plateforme qui développe depuis des années son propre univers de super-héros DC sous le soi-disant Arrowverse ainsi que de nombreuses autres séries aux thèmes variés, a annoncé ni plus ni moins que sept nouvelles annulations, dont les débutantes Naomi et 4400. Bien que tout n’est pas une mauvaise nouvelle; à tel point que la nouvelle série Gotham Knights a été annoncée, la Batfamily cherchant à se venger après la mort de Bruce Wayne.

La fin du CW Verse ?

Ainsi, The CW a annoncé l’annulation des séries suivantes : Naomi et 4400, toutes deux après une seule saison, Bewitched après quatre saisons, Dynasty après cinq saisons, Legacies après quatre saisons et Roswell : New Mexico avec Into the Dark, toutes deux avec ses quatrièmes saisons restent à paraître, prévues pour ce mois de juin. Tous s’ajoutent aux récentes annulations de Batwoman et Legends of Tomorrow.

Bien sûr, pour l’instant rien n’a été dit sur Stargirl, dont la troisième saison devrait arriver cette année, ni sur Tom Swift, le spin-off de Nancy Drew qui sortira prochainement. Bien que tous ne soient pas des annulations, puisque le renouvellement de All American : Homecoming a été annoncé pour une deuxième saison qui rejoint d’autres renouvellements déjà annoncés tels que The Flash, Superman & Lois ou Riverdale, entre autres.

D’autre part, une nouvelle série Gotham Knights a été annoncée, oui, avec le même titre que le prochain jeu vidéo Batfamily, avec ses composants cherchant à se venger après la mort de Bruce Wayne, ainsi que d’autres nouvelles productions telles que The Winchester, prequel de Supernatural, ou Independence, préquelle de Walker.

Tout cela en pleine crise du réseau, qui a pour l’instant un avenir incertain après l’annonce de sa vente au plus offrant par Warner Bros. et CBS Studios.

