Konami n’a pas besoin de Metal Gear ou de Silent Hill pour faire des profits historiques

La nostalgie ne vit pas. Qu’ils le disent à Konami, qui vient de présenter ses résultats financiers pour l’année écoulée… et ce sont les meilleurs de leur histoire. Un record qui a été réalisé sans l’aide de Metal Gear, Silent Hill ou Castlevania, ni de tant d’autres franchises dont nous passons notre vie à demander la résurrection en ligne.

La société a clôturé le cours avec un bénéfice d’exploitation de 74 400 millions de yens (ce qui représente une croissance de 103,6 % par rapport à l’année dernière) et un bénéfice net de 54 800 millions (69,9 % de plus). C’est-à-dire qu’au milieu de nos cabales pour voir qui pourrait acquérir Konami et donner une seconde vie à ses sagas et personnages, le développeur se consacre à ce qui compte vraiment, faire du business.

D’où vient le succès de Konami ?

Beaucoup penseront que l’activité des machines à pachinko est la clé de tels résultats, mais pas, ou pas seulement, du moins. Au cours des douze derniers mois, Konami a également sorti quelques jeux qui sont devenus un véritable succès. D’un côté nous avons Yu-Gi-Oh! Master Duel, un jeu de cartes gratuit qui a accumulé 30 millions de téléchargements et que nous avons décrit dans notre revue comme « le simulateur de Duel ultime ». A cela s’ajoute le succès de Momotaro Dentetsu, une sorte de monopole japonais qui a réussi à vendre plus de 3,5 millions d’unités sur Nintendo Switch, devenant ainsi le titre le plus vendu de l’entreprise au Japon.

A ces deux surprises s’est ajouté le seul classique qui rapporte encore des bénéfices à Konami, même s’il s’agit d’un classique très remanié. On fait référence à eFootball 2022 (le mythique Pro Evolution, PES pour les copains), désormais mué en free-to-play dont le lancement a été un supplice, mais patch par patch nous a redonné confiance. Parallèlement, il y a l’affaire controversée des NFT, dans laquelle Konami reste ferme. Espérons que les jetons non fongibles ne soient pas la seule façon dont le développeur se prépare à honorer Castlevania à l’occasion de son 35e anniversaire, bien vu ce qui a été vu…

SourceKonami