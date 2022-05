DjMaRiiO réunit les meilleurs créateurs de contenu pour El Partidazo de Youtubers 2

DjMaRiiO, le populaire youtubeur, dirige à Saragosse le YouTubers 2 Match prévu le 4 juin prochain à La Romareda. Plus de 30 créateurs de contenu, ainsi que d’autres personnalités déjà confirmées -comme notre collègue Tomás Roncero- participeront à ce match qui veut battre tous les records établis lors de la première édition, tenue en 2019 au Santiago Bernabéu et qui a atteint plus de 7,7 millions de vues et un pic de 285 000 téléspectateurs. L’organisation et la production sont réalisées par Vizz et Noob dans le but de réaliser l’une des plus grandes rencontres de créateurs de contenu de notre pays.

Nous avons pu discuter avec DjMaRiiO pour en savoir plus sur l’événement et sur les attentes des fans de créateurs de contenu. « En suivant des youtubeurs anglais, j’ai vu qu’ils faisaient quelque chose comme ça et je me suis dit que ce serait intéressant de le transférer en Espagne ; la première livraison a été compliquée à gérer, mais quand on a reçu l’aval du Real Madrid (ça s’est fait au Bernabéu ) nous avons réussi à réunir 15 000 personnes un jour de juillet avec un préavis d’une semaine seulement », se souvient le youtubeur.

Traversez l’écran et sautez dans le champ

L’un des grands attraits, explique DjMaRiiO, est de pouvoir aller au-delà de l’écran à travers lequel les fans suivent leurs youtubers et streamers préférés : « Ce qui me vient des gens, c’est qu’ils veulent nous rencontrer, nous voir ; peu importe suivez-nous en direct 12 heures tous les jours, ça les excite… Certains me disent que c’est mieux que de voir des joueurs madrilènes ! ». Avec la bonne réception du premier match et le retour progressif à la normalité, les attentes avec ce deuxième grand match sont énormes.

Le premier grand match avec les deux capitaines.

Comme le raconte le créateur de contenu, cette fois, ils chercheront à faire un match de 90 minutes (le premier a duré une heure) dans lequel il y aura plus de 30 youtubers et streamers de haut niveau : « Nous attendons les noms car tout le monde est agendas Ils sont très serrés, mais si nous regardons l’événement de karting, je pense que des noms comme Rubius, Alexby, TheGrefg, ByViruzz… ils sont sûrement là et bien d’autres ».

Tomás Roncero sur le banc (et autres surprises)

Lors du premier match, le capitaine de l’équipe rivale de DjMaRiiO était TheGrefg, et dans cette édition « cela peut être répété pour se venger, ce serait une excellente idée », même si pour le moment cela n’a pas été confirmé. Celui qui semble être confirmé est Tomás Roncero : « Il sera l’un des entraîneurs et nous sommes très heureux qu’il ait accepté de venir, ce sera amusant. » Le journaliste de l’As ne sera pas la seule personnalité du monde du foot présente, et DjMario prévient déjà qu’ils essaieront d’avoir des footballeurs et ex-footballeurs, même s’il est encore trop tôt pour confirmer les noms. Par exemple, ce qu’Ibai et Miguel Ángel Román répètent dans l’émission est dans l’esprit du créateur de contenu. Dans tous les cas, les noms officiels et confirmés seront annoncés périodiquement dans les réseaux de DjMario.

DjMaRiiO admet que les attentes sont élevées mais que « c’est un mystère » de penser à l’écho que pourrait avoir l’événement. « Avec la pandémie c’était fou, les heures et les vues ont augmenté, grossissant beaucoup en direct, vidéos… C’est vrai que maintenant les gens commencent aussi à sortir après ces années de pandémie, mais je pense que ça va très bien marcher : Saragosse a beaucoup de jeunes et c’est bien situé pour les madrilènes, barcelonais, valenciens… Je suis sûr que ça ira ».

Guardiola, Ronaldo… Le contenu de DjMario a été transféré à la FIFA depuis longtemps.

Billets en vente maintenant

La billetterie est désormais disponible au prix de 8 euros. Ils peuvent être obtenus via ce lien, où vous pouvez choisir l’emplacement spécifique. Le match est célébré le 4 juin à 19h00.

DjMaRiiO est l’un des youtubeurs les plus importants d’Espagne. Né à Móstoles, il s’est spécialisé dans la création de contenu FIFA, avec une carrière qui s’est développée de manière fulgurante couvrant tout ce qui concerne le jeu EA (en plus d’autres) et réussissant à lier son contenu au monde du football. Nous l’avons vu discuter avec Guardiola, relever des défis avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo et bien plus encore.