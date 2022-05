Benedict Cumberbatch révèle quel méchant il a refusé de jouer dans le MCU avant d’être Doctor Strange

La carrière de Benedict Cumberbatch est pleine de succès, du rôle qui l’a rendu célèbre en tant que Sherlock dans des franchises telles que Star Trek ou Le Hobbit (donnant sa voix à Smaug), en plus de son rôle populaire de Docteur Strange ou de sa récente nomination aux Oscars pour The Power of the Dog de Netflix. Bien qu’il ait également eu des occasions de jouer certains personnages qui n’ont finalement pas fonctionné, comme c’est le cas avec le méchant qu’il aurait pu jouer pour Marvel Studios avant d’être Doctor Strange. Cela a été révélé par l’acteur lui-même dans une récente interview.

Peut-être l’elfe noir Malekith dans Thor 2

Ainsi, Benedict Cumberbatch lui-même a révélé qu’on lui avait proposé d’incarner le méchant de Thor : Le Monde des Ténèbres de 2013, la suite de Thor dans l’UCM, en tant que l’Elfe Noir Malekith. Un rôle qu’il a finalement refusé car il ne voulait pas répéter un rôle méchant après avoir été Khan dans le film Star Trek : Into Darkness la même année.

« J’ai osé dire : ‘Je préfère attendre quelque chose d’un peu plus juteux.’ Je n’ai pas vraiment fait partie de la conversation jusqu’à ce qu’ils me disent par l’intermédiaire des représentants qu’ils étaient intéressés », explique Cumberbatch. Bien sûr, au moment où il a reçu l’offre de devenir le sorcier suprême de l’UCM, l’acteur n’a pas hésité un instant.

«J’ai lu les bandes dessinées et je me suis dit: ‘Wow, parce que c’est assez old school, un peu misogyne, tout à fait dans les années 70.’ J’ai pensé: ‘C’est un peu idiot. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand rôle dans Marvel Cinematic Universe. Je ne le comprends pas’. Mais ils ont dit : « Non, ce serait aujourd’hui. Il serait tout à fait un homme d’aujourd’hui ». et, avec certaines de ces qualités, mais en tant qu’homme aujourd’hui, il aurait ces qualités là où il pense qu’il est le plus important, parce qu’il doit avoir cette arrogance « , conclut l’acteur.

Doctor Strange dans le multivers de la folie est déjà en salles et réalise une grande collection dans le monde entier.

source | radar de jeux