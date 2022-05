Listes de films: tous les films en première cette semaine (13-15 mai)

Après la grande première de Doctor Strange dans le multivers de la folie, cette semaine met en lumière Eyes of Fire, un film d’horreur basé sur le roman du même nom de Stephen King. De plus, nous pouvons également profiter de films tels que Father Stu’s Miracle, Beautiful Minds ou A New World. Ce sont les premiers films ce week-end (du 13 au 15 mai) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Durée : 94 minutes.

Réalisation : Keith Thomas.

Synopsis: Basé sur le roman classique de Stephen King, raconte l’histoire d’une fille aux pouvoirs extraordinaires qui se bat pour protéger sa famille et elle-même des forces sinistres qui veulent la capturer et la contrôler. Andy et Vicky sont en fuite depuis plus d’une décennie dans une tentative désespérée de cacher leur fille Charlie à une agence gouvernementale ténébreuse déterminée à exploiter son puissant don comme une arme. Andy a appris à Charlie comment exploiter son étrange pouvoir, généralement déclenché par la colère ou la douleur. Mais quand Charlie a 11 ans, le feu devient de plus en plus difficile à contrôler. Après qu’un incident inattendu révèle l’emplacement de la famille, un homme mystérieux part à la recherche de Charlie pour la réclamer une fois pour toutes. Mais Charlie a d’autres projets.

Le miracle du père Stu



Durée : 124 minutes.

Direction : Rosalinde Ros.

Synopsis : Drame biographique sur Stuart Long, un boxeur devenu prêtre qui a inspiré d’innombrables personnes au cours de son parcours de l’autodestruction à la rédemption. Lorsqu’une blessure met fin à sa carrière de boxeur amateur, Stuart Long déménage à Los Angeles en rêvant d’être acteur. Il y rencontre Carmen, une enseignante catholique de l’école du dimanche qui semble immunisée contre ses charmes. Déterminé à la séduire, l’agnostique de toujours se rend à l’église pour l’impressionner. Mais après avoir survécu à un terrible accident de moto, il commence à se demander s’il peut réorienter sa vie en aidant les autres à trouver leur chemin, ce qui l’amène à réaliser qu’il est destiné à être un prêtre catholique. Malgré une crise de santé dévastatrice et le scepticisme des membres de l’Église et de ses parents séparés, Stu poursuit sa vocation avec courage et compassion, inspirant non seulement ses proches, mais bien d’autres avec qui il croise la route.

L’univers d’Olivier



Durée : 112 minutes.

Réalisation : Alexis Morante.

Synopsis : Année 1985. Oliver, un garçon à l’imagination débordante, déménage avec sa famille à l’extrême sud de l’Europe, juste au moment où la comète de Halley est sur le point de passer. Ces événements marqueront un avant et un après dans la vie affective d’Óliver, qui se tournera vers les étoiles pour trouver la solution à ses problèmes à la nouvelle école, dans le quartier et à la maison. Pour ne rien arranger, son grand-père, surnommé « el majara », est encouragé à l’aider à interpréter le message de la comète et à faire un pas en avant dans son nouvel univers.

La manœuvre de la tortue



Durée : 103 minutes.

Adresse : Juan Miguel del Castillo.

Synopsis : L’inspecteur Manuel Bianquetti est contraint d’accepter un transfert au commissariat de Cadix. Sa quiétude initiale sera brisée par la découverte du cadavre d’une jeune femme qui lui rappellera un passé qui le tourmente. Malgré l’opposition de ses supérieurs, Bianquetti va se lancer dans une quête solitaire pour attraper le coupable, suite à des preuves qui pourraient être le fruit de son imagination. Sa voisine, une infirmière fragile harcelée par son ex-compagnon, semble être la seule personne de son côté.

En attendant M. Bojangles



Durée : 126 minutes.

Réalisateur : Régis Roinsard.

Synopsis : Le petit Gary vit avec Camille Fouquet (Virginie Efira) et Georges Fouquet (Romain Duris), ses parents excentriques, et un oiseau exotique dans un appartement parisien. Tous les soirs, Camille et Georges dansent avec amour sur Mr. Bojangles, leur chanson préférée. A la maison Fouquet il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Mais alors que sa mère fascinante et imprévisible plonge plus profondément dans son propre esprit, ce sera à Gary et à son père de garder Camille en sécurité.

des esprits merveilleux



Durée : 92 minutes.

Mise en scène : Bernard Campan.

Synopsis : Louis dirige une maison funéraire. Célibataire confirmé, il vit dédié à son travail. Par un hasard de la vie, il rencontre un jour Igor, un esprit vif dans un corps handicapé dû à une paralysie cérébrale. Igor distribue des légumes bio pendant qu’il passe son temps libre à lire Socrate, Nietzsche et Spinoza. Ensemble, ils entreprendront un voyage dans le corbillard de Louis pour transporter le corps de la défunte Madeleine à l’endroit où elle doit être enterrée. Dans ce parcours ponctué de rencontres, Louis et Igor vont conquérir la liberté du regard des autres et apprendre à aimer la vie comme elle vient, en se libérant de soi.

Ennio : Le Maître



Durée : 156 minutes.

Direction : Giuseppe Tornatore.

Synopsis : Portrait d’Ennio Morricone, le compositeur de films le plus populaire et le plus prolifique du XXe siècle, l’un des plus aimés du public, deux fois oscarisé et l’auteur de plus de cinq cents partitions inoubliables. Le documentaire présente le Maestro à travers une longue interview réalisée par Tornatore, des témoignages d’artistes et réalisateurs tels que Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, les frères Taviani, Carlo Verdone, Barry Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, Quentin Tarantino , Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer et Pat Metheny, musique et documents d’archives. Le documentaire vise également à révéler le côté moins connu de Morricone, comme sa passion pour les échecs, qui peut avoir des liens mystérieux avec sa musique. Ainsi que l’origine dans la vie réelle de certaines de ses intuitions musicales.

Un nouveau monde

Durée : 96 minutes.

Réalisation : Stéphane Brize.

Synopsis : Sa vie personnelle éclipsée par les exigences de son travail, un homme atteint un point de rupture lorsque sa femme quitte leur mariage.

La conférence

Durée : 108 minutes.

Réalisation : Matti Geschonneck.

Synopsis : Le 20 janvier 1942, d’éminents représentants du régime nazi allemand se sont réunis dans une villa de Berlin-Wannsee pour une réunion qui est entrée dans l’histoire sous le nom de Conférence de Wannsee, au cours de laquelle a été décidé le meurtre systématique de 11 millions de Juifs.

Ils transportent la mort

Durée : 76 minutes.

Réalisation : Elena Girón et Samuel M. Delgado.

Synopsis : 1492. Parmi l’équipage de Christophe Colomb se trouvent trois hommes qui auraient déjà dû mourir. Ils ont réussi à éviter leur peine en participant au voyage incertain, mais arrivés aux îles Canaries, ils s’enfuient chargés d’une des voiles du bateau. Pendant ce temps, dans l’Ancien Monde, une femme essaie de sauver sa sœur mourante, espérant qu’une guérisseuse pourra l’aider. Les deux voyages tentent de tromper la mort. Les deux voyages sont à la merci du temps et de l’histoire.

Val

Durée : 109 minutes.

Réalisation : Ting Poo et Leo Scott.

Synopsis : Documentaire sur la vie quotidienne de l’acteur Val Kilmer, avec des images inédites couvrant 40 ans d’une carrière qui comprend des classiques et des succès comme « Top Gun », « The Doors », « Willow », « Heat », » Batman Forever », « True Romance », « Top Secret » et « Tombstone », entre autres films

Maman Moo rentre à la maison

Durée : 63 minutes.

Réalisation : Christian Ryltenius, Tomas Tivemark

Synopsis : Le jour où une cigogne voyageuse débarque à la ferme, Mama Moo se demande ce que signifie vraiment le mot maison. Comment pouvez-vous être sûr que la prairie et la ferme où vous vivez sont vraiment votre maison ? Et s’il y avait un meilleur endroit où vivre ailleurs dans ce grand monde ? Il est difficile pour Cuervo de montrer à son grand ami que la vie n’est pas toujours meilleure ailleurs.

prendre la route

Durée : 93 minutes.

Adresse : Panah Panahi.

Synopsis: Il raconte l’histoire d’une famille aimante mais chaotique, qui se retrouve dans un voyage à travers des paysages accidentés où ils s’inquiètent pour un chien malade et s’énervent mutuellement. Le seul silencieux est le mystérieux frère aîné.

Retourner ou frapper

Durée : 68 minutes.

Adresse : Carlos Prado Pampin.

Synopsis : À l’âge de 10 ans, Aarón a failli être tué par une voiture. Sa mère, Rosa, se battra pour qu’il avance et réalise son rêve : être champion de boxe espagnole.

Jayeshbhai Jordaar

Durée : 121 minutes.

Réalisateur : Divyang Thakkar

Synopsis : Un homme timide doit s’armer de courage dans le combat de sa vie pour protéger sa femme enceinte et sa fille.

Saunkan Saunkne

Durée : 121 minutes.

Réalisateur : Amarjit Singh Saron

Synopsis : Un couple marié depuis plus de 6 ans perd l’espoir d’avoir un enfant. Sur l’insistance de la femme, il épouse sa sœur. Peu de temps après, de petites disputes entre les deux épouses mènent à une situation cocasse où la fête commence.

Sauvages, l’histoire du loup

Durée : 81 minutes.

Réalisation : Alex Galan.

Synopsis : Des montagnes lointaines, des bergers isolés et un gouvernement déterminé à protéger un animal invisible. Mais imposer une loi urbaine en milieu rural ne sera pas chose aisée. Dans le nord de l’Espagne, un groupe d’éleveurs se déclara en rébellion et opta pour l’autonomie gouvernementale. Au milieu des feux croisés : photographes, rangers et naturalistes. « Salvajes » montre l’Espagne la plus occidentale dans une histoire frénétique de personnages où le moral et les dégâts dépendent de quel côté de la vallée vous posez la question.

source | FilmAffinité