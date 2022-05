One Piece 1050, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Le combat entre Kaido et Luffy est-il terminé ? Avons-nous (enfin) atteint la fin de l’arc de Wano ? Le chapitre… désolé, capitulazo 1049 va donner de quoi parler dans les prochains jours et heureusement, parce que je le ressens beaucoup, après c’est une autre pause hebdomadaire. Eiichiro Oda prendra une semaine pour se reposer et lire vos théories du complot, il n’y aura donc pas de manga One Piece avant le 29 mai. Ce sera alors que nous saurons qui est encore debout après la débâcle d’Onigashima et ce qu’il est advenu de notre mugiwara préféré.

Date et heure de la première du chapitre 1050 du manga One Piece

Le 1 050e chapitre du manga sera publié dans le 26e numéro du magazine Weekly Shonen Jump. La publication arrivera dans les librairies et les kiosques à journaux au Japon le lundi 30 mai, mais en raison du fuseau horaire, en Espagne et dans une grande partie du monde, ce sera toujours dimanche. Autrement dit, pour nous, le chapitre 1050 sera disponible le dimanche 29 mai. Comme toujours, vous l’aurez gratuitement et traduit dans l’application Manga Plus. Quant à l’heure exacte, vous pouvez la vérifier ici :

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

Espagne (îles Canaries) : à 16h00

Argentine : à 12h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 11h00

Colombie : à 10h00

Costa Rica : à 09h00

Cuba : à 11h00

Equateur : à 10h00

El Salvador : à 09h00

États-Unis (Washington DC) : à 11h00

États-Unis (PT) : à 08h00

Guatemala : à 09h00

Honduras : à 09h00

Mexique : à 10h00

Nicaragua : à 09h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 10h00

Porto Rico : à 11h00

République Dominicaine : à 11h00

Uruguay : à 12h00

Venezuela : à 11h00

Manga Plus, le meilleur endroit pour lire One Piece gratuitement

Cela ressemble à de la publicité secrète, mais que demander de plus. Cela nous attriste que de nombreux fans de mangas pensent que le piratage est le seul moyen de suivre leur série préférée. Bien au contraire. Manga Plus est l’application officielle de l’éditeur Shueisha, responsable des magazines Weekly Shonen Jump ou V-Jump, où sont publiés les grands shonen du moment : Boruto, Dragon Ball Super, Jujutsu Kaisen ou My Hero Academia, parmi tant d’autres.

L’application est mise à jour chaque fois qu’un nouveau chapitre sort au Japon et offre ce chapitre entièrement gratuit. Il offre également les deux précédents à cela (avant-dernier et antépénultième) et les trois premiers de l’histoire. Vous n’avez qu’à payer si nous voulons lire ceux entre eux. De plus, dans Manga Plus, nous trouvons les traductions officielles et la meilleure qualité d’image possible. Sans oublier que c’est le seul moyen de soutenir les auteurs originaux de l’œuvre. C’est une application qui ne devrait pas manquer sur votre mobile.

source | stade d’argile