Dying Light 2 retarde son expansion jusqu’en septembre

Techland a promis au moins cinq ans de support post-lancement pour Dying Light 2: Stay Human, son jeu vidéo post-apocalyptique en monde ouvert pour consoles et PC. Le titre mettant en vedette le pèlerin Aiden Caldwell sera également étoffé de nouvelles extensions, mais la première d’entre elles n’arrivera pas à la date prévue. L’étude a publié un message Twitter qui décrit la feuille de route pour les mois à venir et a souligné que l’expansion est retardée jusqu’en septembre :

« Chers pèlerins, vos commentaires ont toujours la plus haute priorité pour nous et nous voulons être honnêtes et transparents. Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour développer le DLC de la première histoire. Son lancement est désormais prévu pour septembre », révèlent-ils.

Cette première extension se déroulera en parallèle des événements du jeu de base et non après la fin, comme l’étude l’annonçait il y a quelques semaines. Cependant, Techland a ajouté qu’à un certain moment, ils concentreront leur attention sur « les événements qui se sont produits à la fin du jeu ». Ils ont des idées « prometteuses » pour l’avenir.

— Lumière mourante (@DyingLightGame) 12 mai 2022

Mode photo et plus de contenu en juin

Malgré le retard de l’extension de paiement, Techland a expliqué qu’en juin, ils ajouteront « le premier chapitre, intitulé Sur les traces d’un Night Runner. Comme indiqué, ce package comprendra de nouveaux contenus et événements, ainsi que « le mode photo tant attendu », qui a été manqué au lancement. Il y aura également de nouvelles missions, des récompenses, de nouveaux ennemis, etc.

Récemment, ils ont également implémenté une autre des fonctionnalités les plus attendues par la communauté des abonnés, le mode New Game+. Vraisemblablement, le jeu continuera d’évoluer au fil des mois, y compris en ce qui concerne les corrections de bugs.

Dying Light 2 : Stay Human est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version Nintendo Switch, une version Cloud, sera mise en vente plus tard, toujours sans date précise.

