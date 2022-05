Kirby 64: The Crystal Shards arrive sur Nintendo Switch Online en mai

A avaler on l’a dit ! Kirby, également connu comme la balle rose la plus gourmande des jeux vidéo, reviendra après son voyage dans le dernier jeu vidéo pour Nintendo Switch. La société de Kyoto a annoncé que le prochain titre à être ajouté au catalogue N64 du service Nintendo Switch Online + Expansion Pack sera Kirby 64 : The Crystal Shards. Lorsque? Nous n’aurons pas à attendre longtemps, car il sera disponible à partir du 20 mai.

Fidèle au style de la saga, dans Kirby 64 : The Crystal Shards, nous nous battrons contre toutes sortes d’ennemis, nous absorberons leurs capacités et les utiliserons contre eux. Au cours de l’aventure, nous rencontrerons des alliés tels que le Waddle Dee ou le King Dedede, tout en voyageant à travers le monde des rêves à la recherche de cristaux perdus.

Tous les jeux Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online

Super Mario 64 La Légende de Zelda : Ocarina of Time mario kart 64 Guerres de Lylat L’histoire de Yoshi Péché et châtiment docteur mario 64 mario-tennis OPÉRATION WINBACK Mario de papier Banjo-Kazooie La légende de Zelda : le masque de Majora f zéro x mario-golf

Tous les jeux Mega Drive sur Nintendo Switch Online

Hache dorée marcheur Musha force brillante Sonic le hérisson 2 Machine à haricots moyenne du Dr Robotnik Rues de la rage 2 Shinobi III : Le retour du maître ninja Ecco le dauphin Héros Gunstar L’étoile fantasmagorique IV Lignée de Castlevania Contre Hard Corps Ristar Force du tonnerre II Toe Jam & Earl Épée de Vermillon Tête de dynamite Bête modifiée Zone de super fantaisie croisé de la lumière Soldat extraterrestre

L’abonnement de base à Nintendo Switch Online donne accès aux jeux NES et SNES : il coûte 19,99 euros (forfait individuel) ou 34,99 euros (forfait familial). D’autre part, ceux qui veulent profiter du catalogue de jeux vidéo Nintendo 64 et Mega Drive, en plus d’autres avantages (extensions telles que le Mario Kart 8 Deluxe Track Pass ou le DLC Happy Home Paradise pour Animal Crossing : New Horizons, etc. . ) peut bénéficier du plan individuel annuel (39,99 euros) ou du plan familial (69,99 euros).

