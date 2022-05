Alan Wake Remastered arrive sur Nintendo Switch plus tard cette année. Remedy Entertainment profite du 12e anniversaire de la saga pour avancer l’annonce de ses débuts sur console. Peu de détails sont connus sur le portage, si ce n’est qu’il fonctionnera nativement sur le matériel et qu’il ne sera vendu qu’au format numérique. La seule image dont nous disposons sur la version correspond à un court fragment enregistré hors écran, que vous pouvez voir sous ce paragraphe.

Comment Alan Wake a-t-il été remasterisé ?

Le remaster d’Alan Wake était plus qu’une simple mise à jour du jeu. Il a marqué son apparition sur les consoles PlayStation, chose difficile à imaginer si l’on revient sur son lancement en 2010. Outre PS5 et PS4, il est également disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

D3T était l’étude en charge de sa mise à jour au maillage des plateformes actuelles. Lors des conclusions de notre analyse nous avons dit qu’il s’agissait « d’une remasterisation bien ficelée » qui « respecte au maximum l’original ». « C’est toujours aussi agréable et spectaculaire, bien que les améliorations apportées à la modélisation des personnages rendent le produit un peu moche. Dans d’autres aspects, on continue de noter qu’il s’agit d’un jeu vidéo qui a déjà onze ans de retard », avons-nous souligné. L’auteur du texte évoque les animations, « un peu plus rigides que dans l’original », et les « petites » variations dans les modèles. Parallèlement à l’aventure, La Señal et El Escritos sont inclus, les deux contenus supplémentaires qui prolongent l’intrigue.

Son apparition sur le marché est intervenue quelques mois avant la confirmation de sa suite. Après presque 12 ans plus tard, un deuxième chapitre de l’écrivain a été confirmé, qui reviendra sous la forme d’une horreur de survie à la troisième personne. Bien sûr, il faudra du temps pour le voir en temps réel : Sam Lake a récemment révélé qu’il ne sera pas diffusé cet été. Objectif 2023.

Source : communiqué de presse (Remedy)