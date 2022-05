Dead Space Remake nous ramènera à l’USG Ishimura en janvier 2023

Dead Space Remake a lieu sur le calendrier. Isaac Clarke reviendra sur nos écrans le 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. EA Motive confirme sa date de sortie ainsi que sa démonstration publique, qui, espèrent-ils, arrivera à temps pour le montrer à Halloween.

Dead Space Remake nous ramènera à la terreur spatiale

Les attentes avec le remake de Dead Space sont élevées parmi ses fans. Le travail de Visceral Games passe entre les mains d’EA Motive, qui entend en faire « une carte d’amour à la franchise ». « Revenir à l’original et avoir la possibilité de le faire sur les consoles de nouvelle génération est passionnant pour tous les membres de l’équipe. Alors que nous cherchons à moderniser le jeu, nous avons contacté nos fans les plus dévoués et avons invité leurs commentaires dès le début de la production pour livrer le jeu Dead Space qu’ils veulent et pour que les nouveaux joueurs en profitent également. », a commenté Phillippe Ducharme, producteur senior sur l’équipe.

Au retour de l’USG Ishimura, nous pouvons nous attendre à « une histoire améliorée, des personnages renouvelés, des mécanismes de jeu et bien plus encore », le tout basé sur le potentiel offert par le matériel de nouvelle génération. La communauté sur PS4 et Xbox One devra faire le saut vers PS5 ou Xbox Series X | S pour le voir sur leurs écrans. Cela, ou faire la même chose sur un PC.

Les retours de la communauté ces derniers mois ont amené l’équipe à modifier, entre autres éléments, le son des armes. Il faut remonter au 11 mars pour voir la première partie du jeu en mouvement en état Alpha. Pour la version finale, nous pouvons nous attendre à ce que le jeu utilise la dernière version du moteur graphique Frostbite, propriété de DICE et étendu par d’autres studios d’Electronic Arts.

Voulez-vous jouer aux originaux sur des plateformes modernes ? Dans ce lien, nous vous disons quelles options vous avez.

Source : communiqué de presse (Electronic Arts)