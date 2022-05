Dune: Part 2 révèle sa date de première; Christopher Walken rejoint le casting, selon Deadline

Dune: Part 2 marque ses débuts sur grand écran sur le calendrier. Le film de Denis Villeneuve sortira le 20 octobre 2023. Ses dirigeants s’attendent à ce que la production commence à la fin de cette année. Christopher Walken rejoindra le casting pour jouer The Emperor, l’un des visages les plus attendus à voir dans la suite.

Le portail Deadline fait avancer les données et assure que Jon Spaihts reviendra écrire le scénario avec Villeneuve. D’autres visages de la liste originale rejoindront Walken, notamment Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin et Zendaya.

La confirmation de la suite a eu lieu peu de temps après la première de la première adaptation du livre. « Ce n’est que le début… », a déclaré Legendary, sa société de production, dans un court tweet. « Merci à ceux qui ont déjà expérimenté Dune, et à ceux qui le feront dans les jours et semaines à venir. Nous sommes ravis de continuer le voyage !

Dune a conquis Netcost

Dans cette maison, Dune a réussi à être décrit comme « la grande référence » de la science-fiction « pour les prochaines années ». « De sa capacité de divertissement, il suffit de dire qu’après 2 heures et 35 minutes de séquences, on en redemande et on est enthousiasmé par une suite qui, à ce jour, n’a toujours pas de date confirmée », nous a-t-on dit. Quelques mois plus tard, nous avons déjà une date pour la première de sa deuxième partie.

D’autres visages d’égale renommée se sont ajoutés à la figure des deux acteurs : Oscar Isaac (Leto Atreides), Javier Bardem (Stilgar), Zendaya (Chani), Jason Mamoa (Duncan Idaho), Dave Bautista (Glossu Rabban), Josh Brolin ( Halleck) et Stellan Skasgard (baron Harkkonen). Hans Zimmer a été placé derrière la baguette pour revenir « donner un BSO retentissant » qui « s’adapte parfaitement au rythme narratif de l’histoire ». Il est actuellement disponible sur HBO Max.

Source : Délais