Alan Wake 2 ne sera pas diffusé cet été : "le développement avance bien"

Alan Wake 2 manquera le Summer Game Fest 2022. Sam Lake, responsable du projet, confirme le changement de plans en raison de « l’effort » que l’équipe met pour créer une démo publique en plein développement. La décision a été prise en accord avec Epic Games, ses éditeurs. La sortie est toujours prévue pour 2023.

Le développement d’Alan Wake 2 « avance bien »

Lake a profité des projecteurs du 12e anniversaire de la sortie du premier Alan Wake pour mettre à jour l’état d’avancement du développement de la suite. « Tout ce qui concerne le développement d’Alan Wake 2 progresse très bien. On est en pleine production, on a beaucoup de matériel et une grande partie du jeu est jouable », dévoile le créatif.

Le montrer sur le marché d’été était l’une des promesses de Sam Lake lors de sa révélation, qui remonte à la dernière édition des Game Awards. Cependant, il reconnaît que le montrer en ce moment prendrait « plusieurs mois de travail qui sortiraient du développement ». «Nous avons l’impression d’être dans une situation idéale et nous voulons nous assurer que nous créons la meilleure première horreur de survie pour Remedy. Nous ne voulons pas détourner la concentration de l’équipe, nous allons donc continuer et faire une belle expérience, dont vous devrez malheureusement attendre un peu plus longtemps pour voir une démo et une bande-annonce.

Parallèlement à l’actualité, des croquis d’art ont été partagés où l’écrivain de la fiction est le protagoniste, que vous pouvez voir dans cette actualité. La ville qui accompagnait sa bande-annonce de révélation ne cesse de prendre du poids. À propos du jeu, nous savons qu’il conservera la perspective à la première personne de l’original. Ilkka Villi donnera à nouveau un visage au personnage, tandis que Matthew Porretta restera en doublage. Si vous n’avez pas encore joué au premier opus, sachez qu’un remaster est sorti en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Plus tard cette année, il fera de même sur Nintendo Switch.

Source : communiqué de presse (Remedy)