Méripodcast 15×28 : la fin de FIFA et les premiers regards sur Gotham Knights

Le Meripodcast actuel est de retour. Après le départ de Sergio Carlos, il est temps de reconstituer l’équipe et de relancer notre débat habituel sur les sujets les plus actuels de la semaine. Et, certes, cette semaine a été une actualité notable dans le monde du jeu vidéo, avec l’annonce que FIFA et Electronic Arts se sépareront à partir de la prochaine édition, la 23. A partir de ce moment, EA change le nom de son iconique match de football à EA Sports FC avec une collection de licences de ligue et de championnat, tandis que l’UEFA cherchera de nouveaux partenaires pour porter le nom de la FIFA et utiliser ses licences.

Comment cela va-t-il se passer ? qui va gagner ou perdre ? On ne sait pas, mais c’est certainement une révolution pour l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires de l’histoire du médium. Nous profitons également de l’occasion pour parler de l’annonce récente de Gotham Knights, avec une première démo jouable qui a laissé diverses opinions sur une proposition clairement redevable aux idées, aux mécanismes et aux structures d’Arkham, bien qu’avec l’ajout important de la coopération comme l’un des ses atouts fondamentaux. .

Rejoignez l’équipe renouvelée composée de Borja García, Alejandro Castillo, Paula Sáez et Francisco Alberto Serrano dans ce débat dans lequel nous commenterons également, comme d’habitude, ce que nous jouons.

Merci d’avoir écouté le MeriPodcast. Nous vous rappelons que vous pouvez écouter chaque programme sur YouTube, iVoox, iTunes et Spotify.