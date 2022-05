MultiVersus réapparaît avec un gameplay étendu et confirme l’alpha fermé pour le 19 mai

Comme dans Super Smash Bros., mais avec des personnages Warner. MultiVersus est un jeu de combat multijoueur qui nous permettra de contrôler certains des super-héros DC les plus emblématiques, mais aussi de véritables légendes comme Bugs Bunny. La société avait anticipé des nouvelles sur ce free-to-play et a montré ses mécanismes dans une vitrine pleine de gameplay. Aux manettes, développeurs et joueurs professionnels : vous pouvez le voir en dessous de ces lignes.

Avant son lancement, Warner Bros. Games teste le produit à travers différentes bêtas. En fait, ils ont annoncé une alpha privée pour le 19 mai, qui durera jusqu’au 27 mai. Pour bénéficier d’une invitation, les joueurs devront s’inscrire sur le site officiel.

Quels sont les personnages principaux ?

Parmi les personnages confirmés figurent Batman, Harley Quinn, Wonder Woman, Bugs Bunny, Steven ou encore Velma. Les classiques de l’animation ne manquent pas non plus comme Tom et Jerry ou le super-héros qui n’est ni un avion ni un oiseau, mais plutôt l’Homme d’acier ou Superman. MultiVersus se développera au fil du temps avec de nouveaux combattants. Par exemple, dans les vidéos qui ont fuité avant l’annonce officielle, la présence de Gandalf a été confirmée.

Ce qui n’a pas été vu jusqu’à présent, c’est n’importe quel personnage de la saga Harry Potter. Les droits du film et du jeu vidéo appartiennent à Warner Bros., donc la confrontation entre Gandalf et Dumbledore est une possibilité plus que réelle.

A tout cela… qui est Perreno ?

Amusant jusqu’à 4 joueurs

Selon l’éditeur, les jeux se concentreront sur le jeu coopératif en ligne. Chacun des combattants aura sa propre gamme de compétences, qui se reflétera dans différentes mécaniques de combat et dans une « approche renouvelée du système de jeu 2 contre 2 ». Les combattants entreront dans la mêlée avec un ensemble de mouvements « qui se combinent dynamiquement avec d’autres personnages ». Il intégrera également des combats 1 contre 1 et un mode bataille rangée de 4 joueurs tous contre tous.

MultiVersus sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu proposera un jeu multiplateforme et un « netcode rétrospectif basé sur des serveurs dédiés et des saisons riches en contenu ». Vous pouvez consulter tous les personnages et scénarios confirmés dans cette news.

source | Jeux Warner Bros.