Lumière, feu, destruction : Bethesda reporte Starfield et Redfall à 2023

Deux des jeux les plus attendus de l’année, Starfield et Redfall, viennent d’être reportés au premier semestre 2023. Cela a été annoncé par son manager, Bethesda lui-même, qui a publié une déclaration expliquant que les études impliquées ont été incroyablement ambitieuses. avec leurs jeux et ils ont besoin de quelques mois de plus pour en livrer la version la meilleure et la plus aboutie.

« Nous tenons à remercier tout le monde pour votre désir d’essayer Redfall et Starfield. Cette énergie est une partie très importante de ce qui nous inspire chaque jour et alimente notre enthousiasme pour ce que nous créons », lit-on dans le communiqué. « Nous sommes impatients de partager avec vous un premier aperçu approfondi du gameplay des deux jeux bientôt. Merci pour le soutien. »

La promesse non tenue de Starfield

Prévu pour le 11 novembre 2022, il n’est pas rare que nous ayons entendu Phil Spencer, responsable de la Xbox, et Todd Howard, son homonyme chez Bethesda, dire que Starfield n’allait pas être retardé. Dans la bibliothèque du journal, il n’y avait pas de place pour plus de déclarations à la fois sur les grands progrès du jeu et sur la confiance qu’ils avaient qu’il arriverait à temps.

Une autre chanson est celle de Redfall, la nouvelle des créateurs de Dishonored. Le projet a été annoncé en juin de l’année dernière avec une date « d’été 2022 », mais même avec les premiers ravages de la chaleur entre nous et la plage à l’horizon, la seule chose que nous en savions vient d’une bande-annonce CGI qui permet à peine nous d’entrevoir quoi que ce soit. Les nouveautés d’Arkane Studios sont censées être une aventure d’action à la première personne avec des vampires pour ennemis, un monde ouvert à explorer et un mode multijoueur coopératif à quatre joueurs. Le retard était un secret de polichinelle, mais ça fait tout de même mal.

Premier gameplay de Starfield et Redfall, en juin

D’après la note de Bethesda, il est clair que nous verrons le premier gameplay des deux dans la vitrine Xbox + Bethesda. En l’absence de l’E3, cet événement nous montrera toutes les actualités des deux sociétés pour les mois à venir sur deux heures de bandes-annonces et de nouvelles informations. Il aura lieu le 12 juin à 19h00 (heure locale espagnole) et vous pourrez le suivre via les chaînes Xbox officielles sur YouTube, Twitch, TwitterFacebook et TikTok.

C’est précisément lors de la conférence de l’année dernière que Redfall a été annoncé et que la date de sortie de Starfield a été confirmée. Avec tant de temps devant nous, nous étions optimistes, mais c’est ainsi. Après ce qui s’est passé avec des titres comme Cyberpunk 2077, qui aurait été bon pour ces mois supplémentaires, il n’est possible de s’en tenir qu’à la citation (attribuée à tort, en revanche) de Shigeru Miyamoto : « un jeu en retard est finalement bon, mais un jeu précipité est mauvais pour toujours.