Le futur de Need for Speed ​​: nouveau jeu de Codemasters et Criterion Games

Les amateurs de vitesse se réjouissent. La saga Need for Speed ​​reviendra très prochainement sur nos consoles avec un nouvel opus qui sera développé pour la première fois de l’histoire par Codemasters et Criterion Games. Les deux sociétés, deux vétérans du genre, ont décidé de former cette alliance pour créer « le futur de Need for Speed ​​». Ils partagent des valeurs communes et des cultures similaires et croient fermement que « réunir l’énorme richesse des connaissances des deux équipes aidera à offrir la meilleure expérience de course possible aux joueurs ».

Nous pouvons confirmer que Criterion Games et l’équipe de développement de Codemasters Cheshire se réunissent officiellement pour créer l’avenir de @Besoin de vitesseformant un studio Criterion avec deux centres de localisation. [1/3] —Codemasters (@Codemasters) 12 mai 2022

Need for Speed ​​est au frigo depuis 2019, date à laquelle le dernier jeu en date, Need for Speed ​​Heat, a été publié, et en comptant celui-ci, il cumule quatre livraisons sans dépasser les 80 sur Metacritic. Ni Heat, ni Payback (2017), ni le reboot de 2015, ni Need for Speed ​​Rivals (2013) n’en étaient capables. Pour trouver son dernier succès critique et public, il faut remonter à 2012, à Need for Speed ​​: Most Wanted, qui a justement été développé par Criterion Games.

Qui se cache derrière Criterion et Codemasters ?

En plus de Most Wanted, le développeur britannique était responsable d’un autre opus précédent, Need for Speed ​​: Hot Pursuit (de 2010, mais récemment remasterisé) et est surtout connu pour nous avoir offert un cadeau inoubliable : la saga Burnout. Takedown, Legends, Revenge, Paradise… Ces dernières années, et dans le cadre d’EA, il avait servi en soutien de Battlefield V et des deux Star Wars : Battlefront. Le nouveau Need for Speed ​​signifiera son retour dans le genre course, où il a toujours semblé plus à l’aise.

De son côté, Codemasters est synonyme de rapidité. Les jeux de Formule 1, les sagas Grid, Dirt, Dirt Rally, Colin McRae, TOCA Race Driver… Leur expérience et leur qualité ne font aucun doute. Plus précisément, Codemasters Cheshire travaillera sur le nouveau Need for Speed, une équipe au sein de l’entreprise à laquelle la plupart des employés d’Evolution Studios se sont retrouvés. Ce dernier vous semble-t-il familier ? Ils devraient : Driveclub, MotorStorm, WRC… On se demande encore pourquoi Sony fermerait le studio. Mais bref, il ne peut plus y avoir d’histoire derrière cette alliance, véritable dream team du genre racing pour une saga qui en a bien besoin.

Partageant des valeurs communes et des cultures similaires, nous croyons fermement que l’unification de l’immense richesse d’expertise des deux équipes nous aidera à offrir les meilleures expériences de course possibles à nos joueurs. [3/3] —Codemasters (@Codemasters) 12 mai 2022

source | Codemasters TW