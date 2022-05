Marvel Zombies revient au format manga : voici à quoi ressemblent les Avengers du Japon

Marvel Zombies est déjà un classique du côté plus adulte de la bande dessinée, dans ce cas, avec les super-héros Marvel faisant face à des hordes de morts-vivants ou faisant partie d’eux. Maintenant, et après son lancement sur d’autres marchés, une nouvelle adaptation d’une saga aussi populaire est arrivée, bien que cette fois au format manga. Il s’agit de l’histoire Zombies Reuníos (Assemble), un manga avec un scénario écrit par Jim Zub et une intrigue et des dessins de Yusaki Komiyama, auteur du manga Ixion Saga. Et le meilleur de tous, le premier des deux volumes arrivera dans les magasins en juin prochain, entièrement localisé en Français.

Les zombies Marvel arrivent au format manga

Ainsi, et comment pourrait-il en être autrement, les pages de Zombies Get Together nous montreront bon nombre des principaux super-héros de l’univers Marvel dans les versions normales et zombies. Tout cela à partir du prisme et du style particulier du manga traditionnel, assez différent du style occidental avec lequel Marvel Comics travaille habituellement. Et il ne manquera pas de noms populaires tels que Iron Man, Captain America, Hulk, Thor, Black Widow, Hawkeye et plus encore.

Nous vous laissons avec le synopsis officiel de Zombies Assemble : « Les Avengers ont fait face à de nombreux dangers et ont sauvé la Terre à de nombreuses reprises, mais jamais auparavant ils n’ont eu à faire face à une infection qui transforme les gens en zombies et qui semble provenir dans la tour Stark. Ainsi commence une course contre la montre pour empêcher l’épidémie de se propager à tout New York et au reste de la planète pendant qu’ils recherchent son origine et un éventuel remède. Mais malgré tous leurs efforts, certains super-héros ne pourront éviter d’être infectés…

Zombies Assemble sera disponible à partir du 23 juin 2022 via Panini Manga.

