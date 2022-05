Comment choisir votre prochaine console de jeu ?

Si vous envisagez de faire des achats en ligne pour vos besoins en matière de gaming, ne manquez pas de jeter un coup d’œil à la boutique de jeux Eneba. Celle-ci est divisée en deux grandes parties : un magasin numérique et un marketplace C2C. Dans la boutique numérique, vous pouvez obtenir tous les articles qui se présentent sous une forme numérique à un prix avantageux. Cela comprend les jeux vidéo, les abonnements, les DLC, les cartes cadeaux et bien d’autres choses encore. Grâce au marketplace C2C, vous pouvez acheter des produits physiques à d’autres joueurs comme vous, et ce, à un prix beaucoup plus avantageux. Il s’agit généralement de produits d’occasion mais très bien entretenus, ce qui vous permet de profiter du meilleur de ce que le produit a à offrir sans en payer le prix fort. Vous y trouverez des consoles, des manettes, des accessoires, des jeux et bien plus encore !

Les différences entre les consoles

Dans le monde du gaming contemporain, il existe 3 grandes consoles de jeu parmi lesquelles vous pouvez choisir. Bien entendu, il en existe aussi d’autres, mais celles-là constituent la plus grande partie du marché des consoles de jeu aujourd’hui. Les 3 grandes consoles incluent bien sûr la PlayStation 5, la Xbox Series X|S et la Nintendo Switch, toutes uniques et ayant de nombreux atouts à offrir à tout gamer.

La Nintendo Switch est sans aucun doute la plus unique des 3. Sa conception lui permet d’être utilisée à la fois comme une console de salon et comme une console portable. Du fait de sa petite taille, elle n’est pas aussi puissante que les autres, elle est aussi un peu plus ancienne, étant sortie en 2017, alors que ses concurrents ont tous deux sorti leurs consoles next-gen en 2020. Cependant, le manque de puissance n’enlève rien au plaisir, car Nintendo dispose d’une gamme exceptionnelle de jeux très prisés par les joueurs du monde entier. Pokemon, The Legend of Zelda, Mario Bros et bien d’autres franchises sont exclusives à Nintendo depuis de nombreuses années, et les fans de ces jeux en trouveront bien d’autres à apprécier sur la Nintendo Switch ;

Les différences entre les deux prochaines consoles ne sont pas aussi marquées, car elles sont toutes deux très comparables en termes de puissance, de capacités et même de jeux. Vous pouvez vous procurer une PS5 pas cher sur le marché de l’occasion et profiter de l’incroyable gamme de jeux modernes les plus étonnants ou profiter du service d’abonnement PS Plus qui offre l’un des meilleurs rapports qualité-prix dans le domaine du gaming aujourd’hui, avec de nouveaux jeux à apprécier chaque mois et la possibilité de jouer à des jeux dans des modes multijoueurs en ligne. Il existe des jeux exclusifs à PlayStation, comme God of War, Horizon Zero Dawn et la série The Last of Us. Si ces jeux figurent sur votre liste de jeux incontournables, PlayStation devrait vous convenir ;

La même chose peut être dite à propos de la nouvelle console Xbox. Vous pouvez obtenir un bon prix pour la Xbox Series X si vous faites des achats sur le marché C2C. Cette console est tout aussi performante que sa concurrente de chez Sony et dispose également d’un incroyable service d’abonnement avec Xbox Game Pass, qui offre de nouveaux jeux à découvrir chaque mois ainsi que la possibilité de jouer à des jeux en mode multijoueur en ligne. Parmi les jeux exclusifs à la Xbox, citons Forza Horizon 5, Halo Infinite, Sable, et bien d’autres.

Peu importe votre choix, vous ne risquez pas d'être déçu par l'une ou l'autre de ces consoles. Elles sont chacune capables de fournir à tout gamer des heures de divertissement sans fin et continueront à le faire pendant de nombreuses années.