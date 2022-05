Pourquoi Namor n’apparaît-il pas dans Doctor Strange 2 ? Son scénariste découvre les plans du MCU

Parmi de nombreux autres clins d’œil à Marvel Comics de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’un des plus frappants est la présence du groupe de super-héros connu sous le nom d’Illuminati, une société secrète composée des esprits les plus brillants de la Terre qui prennent une partie du décisions les plus transcendantales de l’ombre. Et bien que leur composition principale soit largement respectée dans le nouveau film Marvel Studios, certains personnages ont été introduits à la place d’autres. Et l’une des absences les plus notables est celle de Namor, le roi de l’Atlantide dans les dessins animés Marvel. Pourquoi n’est-il pas apparu dans le film ? Son scénariste, Michael Waldron, a justifié son absence, assurant que l’UCM a d’autres projets pour l’Atlante.

Marvel a ses propres plans pour Namor

Ainsi, le scénariste principal de la suite de Doctor Strange a assuré qu’ils avaient le personnage en tête, même s’ils ont finalement exclu sa présence pour une raison bien précise : « On parle de lui, car il est certainement un membre originel des Illuminati . Mais je pense que Marvel a d’autres plans pour lui dans le MCU. Et c’est pourquoi il n’a pas fait son chemin dans ce film en particulier », a expliqué Waldron.

Et c’est que bien que Marvel Studios n’ait pas officiellement présenté le personnage, il est pratiquement acquis que Namor apparaîtra dans Black Panther: Wakanda Forever, la suite de Black Panther qui sortira en salles le 11 novembre 2022. Et bien qu’il ait n’a pas été confirmé quel acteur jouera l’Atlante, des rumeurs suggèrent que Tenoch Huerta, un acteur mexicain qui est apparu dans Netflix Narcos: Mexico ou dans le film The Infinite Purge, sera Namor à UCM.

Rappelons-nous que les Illuminati de l’UCM sont composés de Mr. Fantastic, Black Lightning, Captain Marvel, Captain Carter, Professor X et Mordo, alors que dans les comics ce sont Mr. Fantastic, Iron Man, Professor X, Doctor Strange, Black Lightning, Nomor et Black Panther. De là est également née la rumeur qui évoquait la présence de Superior Iron Man joué par Tom Cruise, quelque chose qui ne s’est finalement jamais produit.

