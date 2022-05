Multiversus : Tous Les Personnages, étapes Et Modes Confirmés

A la manière de la saga Smash Bros. et Time of Adventures mêleront leurs personnages entre eux ou avec les univers de Scooby-Doo et DC Comics. Le résultat? Un free-to-play fou qui sortira en 2022, aura un jeu multiplateforme et arrivera sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC.

Bien que la liste des personnages ne soit pas complète et ne cessera de s’allonger dans les mois à venir (quelque chose nous dit qu’il y aura des micropaiements et ça n’arrêtera pas de s’allonger…), nous allons faire un petit tour d’horizon de tous les noms qui sont déjà officiels. Et pas seulement des combattants, mais aussi des scénarios et des modes de jeu de ce MultiVersus. Ils y vont :

MultiVersus : tous les personnages confirmés

Arya Stark (Game of Thrones)

Batman (DC Comics)

Bugs Bunny (Looney Tunes)

Finn l’Humain (Adventure Time)

Grenat (Steven Universe)

Harley Quinn (DC Comics)

Jake le chien (Adventure Time)

Perreno (Mais qui diable est Perreno ?)

Shaggy (Scooby Doo)

Steven (Steven Universe)

Superman (DC Comics)

Tom et Jerry

Velma (Scooby Doo)

Wonder Woman (DC Comics)

MultiVersus : tous les scénarios confirmés

Batcave (DC Comics)

Jake et Finn’s Tree Fort (Adventure Time)

Themyscira, île amazonienne d’où vient Wonder Woman (DC Comics)

MultiVersus : modes de jeu