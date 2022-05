Capcom sortira "plusieurs grands jeux" avant avril 2023

Comme d’habitude à cette époque, Capcom a présenté les résultats financiers du dernier exercice et l’a fait avec le sourire aux lèvres. Sur le plan économique, la société japonaise s’est développée à tous les niveaux et a enregistré le record de ventes de son histoire avec 32,6 millions de jeux vendus.

Loin d’être satisfait, le développeur saute également dans la piscine dans ledit rapport et prévoit de se battre dans les douze prochains mois. Il estime que les chiffres passeront à 37 millions d’ici la fin du nouvel exercice (c’est-à-dire avant le 31 mars 2023). Ces chiffres incluent ce que les jeux déjà en vente vendent maintenant, ceux prévus dans le calendrier de sortie et, surprise, « plusieurs nouveaux titres majeurs » (plusieurs jeux importants) qui n’ont pas encore été officiellement révélés.

En passant en revue les sorties de Capcom pour les mois à venir, et bien que nous attendions avec impatience la nouvelle extension de Monster Hunter Rise et ses compilations d’arcade de combat, il est difficile d’imaginer que Capcom atteindra les chiffres indiqués sans aucun autre jeu lourd. Ce secret de polichinelle connu sous le nom de Resident Evil 4 Remake sera-t-il l’as dans la manche de ces mois ? Street Fighter 6 arrivera-t-il plus tôt que prévu ? Jetez vous-même un œil à leur calendrier et tirez vos propres conclusions :

Calendrier des jeux Capcom en 2022

Jeux Capcom pour 2023 ou plus tard

source | Rapport financier Capcom