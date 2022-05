Assassin’s Creed après Valhalla : tout ce que l’on sait sur Infinity et l’avenir de la saga

La santé d’Assassin’s Creed Valhalla ne souffre pas. Le jeu vidéo colossal d’Ubisoft a été mis en vente en novembre 2020, au moment même où les consoles de nouvelle génération étaient commercialisées dans le monde entier. Depuis lors, il s’est enrichi de nombreux contenus, gratuits et payants. La confiance dans ce travail est telle que pour la première fois dans l’histoire de la marque ils ont prévu une deuxième année de contenu post-lancement. En plus des mises à jour et des nouveaux modes de jeu, le studio de Sofia a sorti Ragnarök’s Awakening, l’extension la plus ambitieuse de la saga.

Ubisoft a partagé les données financières de l’exercice 2022, qui s’est terminé en mars dernier. « Assassin’s Creed a presque doublé les ventes de l’exercice précédent », expliquent-ils dans le communiqué. « Les performances exceptionnelles de Valhalla, avec plus d’utilisateurs uniques en 2021-2022 qu’en 2020-2021. » Le jeu a généré plus de 300 millions d’euros de ventes nettes, révèlent-ils dans le rapport.

La grande performance d’Assassin’s Creed Valhalla sur le marché se poursuivra probablement dans les mois à venir, mais le moment viendra où il y aura une baisse de la tendance à la hausse. Il semble que l’avenir passe par Infinity, un nouveau projet qui ne semble pas non plus se concrétiser à court terme. Voici ce que l’on sait aujourd’hui sur ce qui est à venir dans les années à venir :

Le jeu confirmé, Assassin’s Creed : Infinity

Ubisoft Québec et Ubisoft Montréal dirigent le développement d’un projet qui impliquera de nombreux autres studios de l’entreprise. L’objectif est de « dépasser les attentes des fans qui ont demandé une approche plus cohérente » de la saga, a déclaré une porte-parole d’Ubisoft à Bloomberg. Il a été conçu comme une plate-forme qui « évolue de manière plus intégrée et collaborative », où le talent est prioritaire avant les studios individuels. Le mot clé est « plate-forme », car l’idée est d’intégrer différentes histoires et d’ajouter du contenu de manière plus organique.

Lorsqu’il a été annoncé, le modèle commercial n’était pas tout à fait clair, il y avait donc des spéculations selon lesquelles il serait construit sur une structure de jeu gratuit. Yves Guillemot, PDG d’Ubisoft, a nié cette possibilité et dissipé d’autres craintes, telles que le jeu devenant une expérience multijoueur. « Il y aura beaucoup d’éléments narratifs. Ce sera un titre très innovant, mais il intégrera ce que les joueurs ont déjà dans les précédents Assassin’s Creeds, tous les éléments qu’ils aiment y trouver depuis le début.

Frédérick Duguet, directeur financier, a ajouté que ce sera « un jeu énorme », même s’il convient avec Guillemot que de nombreux éléments du passé seront présents dans ce produit. Pour le dirigeant, ce sera « un projet passionnant et ambitieux pour la saga ». Il a défendu son engagement à « rester fidèle à l’ADN d’Assassin’s Creed » et à ce que cela signifie » ainsi qu’à plonger dans « des expériences narratives riches et de haute qualité ».

Lors de sa confirmation en 2021, la firme française a précisé que le projet en était à un stade précoce de développement.

Assassin’s Creed : Walhalla

Le leak, un nouvel Assassin’s Creed avant Infinity ?

Ubisoft n’a officiellement annoncé aucun projet au-delà du susmentionné Assassin’s Creed Infinity. Cependant, Bloomberg – le même média qui a annoncé l’existence du prochain projet de la saga – a publié des informations intéressantes sur une production jusque-là inconnue. Toujours selon ces informations, la société française travaillait sur une extension pour Valhalla qui a fini par être convertie en un jeu indépendant. La raison de cette décision, selon des sources proches du projet, est de combler les lacunes du calendrier jusqu’aux débuts d’Infinity.

Nom de code Rift, le jeu mettra en vedette Basim, un personnage que nous avons rencontré dans Assassin’s Creed Valhalla. Si les fuites se réalisent, le développeur optera pour une structure de jeu plus contenue, nous ne serons donc pas confrontés à un monde ouvert de style RPG comme les jeux vidéo les plus récents. Au lieu de cela, il sera davantage axé sur un autre aspect important de la saga, la furtivité.

Bloomberg précise que le lancement de ce nouvel Assassin’s Creed est prévu fin 2022 ou 2023. Or, lors de la dernière assemblée des actionnaires, Ubisoft n’a pas mis à jour sa feuille de route concernant la marque.

