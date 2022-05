Uncharted en Blu-ray et DVD : où acheter le film, prix et éditions

Le film Uncharted, dont vous pouvez lire notre critique ici (spoiler : nous l’avons adoré), arrive dans les magasins du monde entier pour ceux qui l’ont raté sur grand écran, ou pour ceux qui veulent le revoir où et quand ils le souhaitent Réalisé par Ruben Fleischer (Venom, Welcome to Zombieland) et interprété par Tom Holland (Nathan Drake), Mark Wahlberg (Sully) et Sophia Ali (Chloe), le film dure deux heures « pour se laisser emporter et oublier les combinaisons ». Nous allons donc revoir tous ses formats et ses éditions pour que vous puissiez, justement, vous laisser aller.

Film Uncharted: combien ça coûte et que comprend-il

L’adaptation Uncharted peut être achetée sur DVD, Blu-Ray ou dans divers combos qui incluent le Blu-ray accompagné de la version 4K UHD, avec ou sans Steelbook. Le choix dépendra évidemment de notre téléviseur, de l’intérêt suscité par son contenu supplémentaire et si nous voulons la boîte en métal, emballage typique des collectionneurs. Voici leurs tarifs :

Quel contenu supplémentaire le film Uncharted apporte-t-il ?

Dans les disques Blu-ray, vous aurez également les extras et ajouts suivants :

Scènes supprimées et étendues.

Examen des coulisses.

Vidéo « Devenir Nathan Drake ».

Grosse rafale d’action : « C-17 Globemaster ».

Tracer le chemin : Sur le plateau avec Rubén Fleischer.

On ne s’ennuie jamais : action et scènes spéciales.

Le système d’amis.

Méchants, trahisons et complices.

Commentaires du réalisateur Rubén Fleischer

Qu’est-ce qui est inclus avec le Blu-ray Uncharted 4K UHD+ (édition standard ou Steelbook) ?