Voici à quoi ressemblait le docteur Strange dans l’armure d’Iron Man dans la scène supprimée d’Infinity War

Maintenant que Doctor Strange et son interprète, Benedict Cumberbtach, sont sur toutes les lèvres pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness, l’acteur lui-même a rappelé l’une de ses déceptions les plus notoires dans l’UCM, qui n’est autre que la scène supprimée dans l’un qui a échangé des costumes avec Robert Downey Jr. dans une scène spécifique de Avengers Infinity War, dans laquelle le sorcier suprême est venu équiper l’armure d’Iron Man d’une autre modification magique. C’est ce qu’a déclaré l’acteur dans une récente interview pour BBC Radio 1, dans laquelle il a rappelé le moment avec nostalgie et une certaine déception.

On a presque vu Doctor Strange en Iron Man

Et nous nous souvenons tous de la « rencontre » dans l’espace d’Iron Man et de Doctor Strange à bord du navire de l’un des hommes de main de Thanos, Ebony Maw, après avoir visité New York pour la première fois presque au début de Avengers Infinity War. La scène supprimée montrait Strange se protégeant de la torture piquante et douloureuse du méchant à travers l’armure d’Iron Man, alors qu’il échangeait des costumes avec le Sorcier Suprême pendant quelques instants.

« Nous étions tous les deux déçus. Il a fallu beaucoup de temps pour que ces costumes se réunissent. C’était un moment incroyable, je veux dire, avoir un peu de cette garde-robe avec toi, c’était très, très, très cool. J’aurais adoré voir ce que cette combinaison de magie et de technologie ferait aussi. »

Parallèlement aux déclarations de l’acteur, on récupère la publication que l’artiste Marvel Phil Saunders a partagée en son temps et dans laquelle on voit Strange équiper l’armure de Tony Stark de l’Œil d’Agamotto au lieu du réacteur thoracique : « L’une des premières idées du scénario qui n’a pas fait partie du film final était cet hybride de la combinaison Iron Man Mk 50 et du Dr Strange. Pour protéger Strange de la torture de Maw, Tony lui transfère son costume. J’ai pensé que l’Œil d’Agamotto aurait remplacé le RT de Tony pour alimenter la combinaison. Plus tard dans la scène, Tony obtient la cape de Strange, ce qui conduit à une étrange équipe », a expliqué l’artiste sur ArtStation.

source | BD